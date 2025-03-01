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 | Özge Sönmez

İstanbul'da dehşet anları kamerada! Kendisini reddeden kadının yüzüne kezzap döküp kör bıraktı

Avcılar'da 60 yaşındaki bir saldırgan kendisini reddeden kadına dehşete yaşattı. Cani, 16 yaş küçük kadın tarafından reddedilince yüzüne kezzap attı. Korku dolu anlar yaşayan kadın gözünden birini kaybederken, o anlar da kameraya yansıdı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.03.2025
saat ikonu 10:53
|
GÜNCELLEME:
01.03.2025
saat ikonu 11:23

Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 60 yaşındaki Ş.K. isimli şüpheli, kendisinden 16 yaş küçük Ş.S. isimli kadınla yakınlaşmak istedi. Kadın, kendisine duygu besleyen yaşlı adamı reddetti. Reddedilen adam durumu hazmedemeyince işe gitmek için evden çıkan kadının yüzüne kezzap attı. Kadın dehşeti yaşarken, adam olayın ardından kaçarak uzaklaştı. Kadın çığlıklarla çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Hastaneye götürülen kadının iki gözünün kör olduğu belirlenirken, vücudunda ciddi yanıklar olduğu öğrenildi.

GÖRÜŞMEK İÇİN ISRAR ETTİ

İhbar üzerine polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kameralarda şüphelinin en son göründüğü nokta etrafında incelemeler derinleştirildi. Ş.S. isimli kadınla gerçekleştirilen görüşmelerde adamın 6 ay önce kendisiyle görüşmek istediği ancak kadının reddettiği belirlendi. Adamın görüşmek için ısrarcı olduğunu söyleyen kadın sürekli adresine gelerek tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu belirtti. Kadının daha önce polis ekiplerine şikayette bulunmadığı anlaşıldı. Çalışmaların devamında, şüpheli 26 Şubat'ta Düzce'de yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, şüphelinin talihsiz kadının yüzüne kezzap attıktan sonra kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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