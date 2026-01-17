İstanbul’da dev elektrik kesintisi! 17 Ocak Cumartesi günü 15 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak

Kategoriler
İstanbul
İstanbul’da tam 15 ilçeyi birden etkileyen planlı elektrik kesintisi uygulanacak. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre bakım, onarım ve yatırım çalışmaları kapsamında gerçekleşecek kesintiler günün farklı saatlerini kapsayacak. Bununla birlikte bazı bölgelerdeki çalışmalar sabah saat 09.00 sularında başlarken, akşam saat 17.00’ye kadar devam edecek. İşte 17 Ocak İstanbul elektrik kesintilerine dair ayrıntılar…
17 Ocak Cumartesi günü İstanbul’da Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Bayrampaşa, Beylikdüzü, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Küçükçekmece, Sarıyer ve Silivri ilçelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Avrupa yakasında yaşayan vatandaşlar elektrik kesintilerine ilişkin detayları www.bedas.com.tr internet adresinden sorgulayabilecek. Anadolu yakasındaki kesintilere ilişkin ayrıntılar ise AYEDAŞ’ın resmi sitesi www.ayedas.com.tr adresinden öğrenilebilecek. İstanbul genelindeki tüm elektrik kesintileri için ise 186 numaralı telefon hattı hizmet verecek…
17 OCAK 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ