İstanbul’da dev elektrik kesintisi! 17 Ocak Cumartesi günü 15 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak

İstanbul’da tam 15 ilçeyi birden etkileyen planlı elektrik kesintisi uygulanacak. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre bakım, onarım ve yatırım çalışmaları kapsamında gerçekleşecek kesintiler günün farklı saatlerini kapsayacak. Bununla birlikte bazı bölgelerdeki çalışmalar sabah saat 09.00 sularında başlarken, akşam saat 17.00’ye kadar devam edecek. İşte 17 Ocak İstanbul elektrik kesintilerine dair ayrıntılar…