İstanbul'da endişelendiren veriler! Rekor üstüne rekor: Vatandaşlara çağrı yapıldı

Türkiye genelinde etkisini gösteren kavurucu sıcaklar nemle birleşince birçok kentte dışarı bile çıkmak zorlaştı. Sıcaklıkların daha da artacağı bildirilirken, İSKİ verileri endişe uyandırdı. Artan sıcaklarla birlikte su tüketiminde ciddi anlamda artış gözlendi.

TEDİRGİN EDEN VERİLER

Özellikle temmuz ayının ikinci yarısında hava sıcaklıklarının 35 derecenin üzerine çıktığı günlerde, su kullanımının belirgin şekilde yükseldiği kaydedilen açıklamada, "Yıl boyunca İstanbul'da su tüketiminde ortalama yüzde 2,5 ila yüzde 3 oranında artış beklenirken, Temmuz 2025 verileri bu tahminlerle paralel şekilde seyretti. 24 Temmuz 2025'te 3 milyon 750 bin metreküplük tüketimle ayın en yüksek günlük su kullanımı kayda geçti." ifadelerine yer verildi.

SU TÜKETİMİNE DİKKAT

Açıklamada, Temmuz 2025'te kentin günlük ortalama su tüketiminin 3 milyon 578 bin metreküp olduğu, bunun geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 oranında artışı gösterdiği kaydedildi.

İstanbullulara su tasarrufu çağrısında bulunulan açıklamada, kentin su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi için alınan önlemlerin sürdüğü, vatandaşların da bireysel tüketimlerinde dikkatli olmalarının büyük önem taşıdığı vurgulandı.