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 | Özge Sönmez

İstanbul'da film gibi olay! Mart ayında öldü, 5 ay sonra ifade vermeye gitti

İstanbul'da yaşanan olay duyanların ağzını açık bıraktı. Sokakta yaşayan Erol T., alkol zehirlenmesi nedeniyle hastane kaldırıldı. Hayatını kaybeden adamın ağabeyi Erol T.'yi teşhis edince cenaze töreni düzenlendi. Fakat cenazeden 5 ay sonra yaşananlar herkesi şoke etti.

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İstanbul'da film gibi olay! Mart ayında öldü, 5 ay sonra ifade vermeye gitti
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
06.04.2025
saat ikonu 09:58
|
GÜNCELLEME:
06.04.2025
saat ikonu 10:02

İstanbul'da sokakta yaşayan 60 yaşındaki Erol T., geçen yıl 17 Şubat günü çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Polis aracında kolonya içtiğini söyleyen adam, aniden fenalaştı. Hastaneye kaldırılan adamın alkol zehirlenmesi yaşadığı belirlendi. Erol T., tedavisinin ardından sokaklara geri dönse de ailesine öldü bilgisi verildi.

AĞABEYİ TEŞHİS ETTİ

Sabah gazetesinin haberine göre, ağabey Erdoğan T., Adli Tıp Kurumu'na giderek kardeşini teşhis etti. Ölüme ilişkin dosyada takipsizlik kararı verilirken, Erol T.'nin memleketinde cenaze töreni yapıldı.

İstanbul'da film gibi olay! Mart ayında öldü, 5 ay sonra ifade vermeye gitti

ÖLDÜ SANILAN ADAM İFADE VERDİ

Cenazeden beş ay sonra Erol T.'nin ailesini şok edici bir gelişme yaşandı.
Öldü sanılan adam, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü sahte içki soruşturmasıyla ilgili ifade vermeye gitti.

Kadıköy'deki Hasanpaşa Polis Merkezi'ne giden Erol T., sürekli olarak alkollü içki içtiğini belirterek, "Kurbağalıdere'de içiyordum. Sonrasını hatırlamıyorum. Bir ay hastanede tedavi gördüm. Olayla ilgili kimseden şikayetçi değilim." dedi.

İstanbul'da film gibi olay! Mart ayında öldü, 5 ay sonra ifade vermeye gitti

"ÖLEN KİŞİNİN KARDEŞİM OLDUĞUNA KANAAT GETİRDİM"

Polis merkezinde verilen bu ifade sonrası, savcılık adamın ağabeyiyle iletişime geçti.

Olayla ilgili olarak ifadesine başvurulan ağabey Erdoğan T., kardeşini Adli Tıp Kurumu'nda teşhis ettiğini söyledi.

Yüzü deforme olmuş cesedin, kardeşine çok benzediğini söyleyen Erdoğan T., "Doktor, beklemeden kaynaklı değişiklik olabileceğini söyledi. Polisler de kimlik tespitini yaptıklarını belirtince, ben de ölenin kardeşim olduğuna kanaat getirdim." dedi.

YERİNE SAHTE İÇKİDEN ÖLEN BAŞKASI GÖMÜLMÜŞ

Bu gelişmelerin ardından Erol T.'nin gömüldüğü sanılan mezar açıldı, adamın ölmediği belgelendi.

Erol T.'nin yerine Kadıköy'de alkol zehirlenmesi nedeniyle yaşamını yitiren evsiz bir kişinin defnedildiği anlaşıldı.

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