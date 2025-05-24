İstanbul'da Galatasaray trafiği! Kapatılacak yollar belli oldu

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarına ev sahipliği yapacak Yenikapı Etkinlik Alanı çevresinde, 26 Mayıs Pazar günü geniş kapsamlı trafik tedbirleri uygulanacak. İstanbul Valiliği, etkinlik nedeniyle birçok yolun trafiğe kapatılacağını ve alternatif güzergahların kullanılmasını tavsiye etti.

ÖĞLEN 12.00'DEN İTİBAREN KAPATILACAK

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yarın saat 12.00 itibarıyla Gazi Mustafa Kemalpaşa Caddesi’nin sahil istikameti ile bu caddeye bağlanan tüm yollar, Namık Kemal Caddesi ve bağlantıları, Kennedy Caddesi’nin hem güney (Yedikule–Çatladıkapı arası) hem kuzey (Kumkapı–Yedikule arası) yan yolları araç trafiğine kapalı olacak. Ayrıca, Şehit Vefa Karakurdu Üst Geçidi, Yenikapı Etkinlik Alanı Liman Yolu, Namık Kemal Varyant, Samatya Varyant, Mahramacı Sokak ve bu sokağa çıkan tüm yollar da ulaşıma kapatılacak.

Sürücüler için önerilen alternatif güzergahlar ise Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Caddesi, Onuncu Yıl Bulvarı ve Avrasya Tüneli olarak sıralandı. Yetkililer, kutlamalar nedeniyle bölgeye gidecek vatandaşların toplu taşıma kullanmalarını önerdi.