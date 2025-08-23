Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
İstanbul'da gece mesaisi işçilerinin servisi takla attı: 10 yaralı

Sultanbeyli'de gece mesaisine giden işçileri taşıyan servis minibüsü kazaya karıştı. Otomobilin vurduğu servis aracında çok sayıda işçi sıkıştı. Çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. Görgü tanıkları kazanın dehşetini aktardı.

İstanbul'da gece mesaisi işçilerinin servisi takla attı: 10 yaralı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.08.2025
saat ikonu 03:42
|
GÜNCELLEME:
23.08.2025
saat ikonu 03:42

'de gece yarısı bir ve servis minibüsü çarpıştı. Aniden yola çıkan otomobilin vurması sonucu takla attı.

İstanbul'da gece mesaisi işçilerinin servisi takla attı: 10 yaralı

Orhangazi Mahallesi Antalya Caddesi üzerindeki kazada servis minibüsü devrilirken, her iki araçta bulunan yolcular araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralar ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından olay yerine gelen çekici yardımıyla kazaya karışan araçlar olay yerinden çekilerek cadde yeniden trafiğe açıldı.

İstanbul'da gece mesaisi işçilerinin servisi takla attı: 10 yaralı


"OTOMOBİL SERVİSE HIZLA VURDU"

Olayla ilgili konuşan Baran Çağıl, "Ben kahvede oturuyordum. Baktım bir araç geldi. Servise hızla bir vurdu. Servis takla atınca ve ben olayı görünce direkt koştum zaten. Koşunca ilk müdahaleyi arkadaşlarımızla biz yaptık. İçerideki 8 kişiyi çıkardık. Ambulanslar gelince ambulanslara yararları teslim ettik" dedi.

ALÇIPAN İŞÇİLERİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Mekke Durmuş, "Kardeşim alçıpancı. İşçileri de bu esnada kaza yapmış. Rabbim hastanedeki herkesin yardımcısı olsun. İnşallah kimsenin sağlığıyla ilgili bir sıkıntı söz konusu değildir" dedi.

YOLU GÖREMEYİNCE ÇARPIŞTILAR

Beytullah Durmuş, "Akşam 21.30 civarı ben arabayı bir çalışanıma verdim. O elemanları toplayacak şantiyeye işe gidecekti. Gelirken şuradaki sokaktan geçerken bir servis minibüsü yolu kapatmış yolu göremiyor. Yolu göremediği için hızla gelen servis minibüsü de onu göremiyor. Çarpışıyorlar Allah beterinden korusun. Kazadır herkesin başına gelebilir. Arada yaralılar var inşallah kimsede bir şey yoktur" ifadelerini kullandı.

