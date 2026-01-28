Menü Kapat
İstanbul’da geniş çaplı elektrik kesintisi! 28 Ocak Çarşamba günü saatlerce elektrik gelmeyecek

Ocak 28, 2026 09:07
1
İstanbul’da geniş çaplı elektrik kesintisi! 28 Ocak Çarşamba günü saatlerce elektrik gelmeyecek

İstanbul’da 28 Ocak Çarşamba günü uygulanacak planlı elektrik kesintilerinde milyonlarca kişi etkilenecek. Bakım, onarım ve yatırım çalışmaları kapsamındaki kesintiler, farklı bölgelerde farklı saatlerde gerçekleşecek. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamada vatandaşların olumsuz etkilenmemesi adına çalışmaların başlangıç ve bitiş saatleri kamuoyu ile paylaşıldı. İşte detaylar…

2
İstanbul’da geniş çaplı elektrik kesintisi! 28 Ocak Çarşamba günü saatlerce elektrik gelmeyecek

28 Ocak Çarşamba günü İstanbul’da Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Bayrampaşa, Büyükçekmece ve Esenyurt ilçelerine bağla yüzlerce mahallede planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Bazı mahallelerde sabah saat 09.00’da başlayan kesintiler, bazı bölgelerde akşam saat 17.00’ye kadar devam edecek. Bazı bölgelerde ise kesintiler öğlen saatlerin kısa süreli olacak.

3
İstanbul’da geniş çaplı elektrik kesintisi! 28 Ocak Çarşamba günü saatlerce elektrik gelmeyecek

İstanbul’un Avrupa yakasındaki elektrik kesintileri ile tüm bilgiler BEDAŞ’ın resmi internet sitesi www.bedas.com.tr adresinden, Anadolu yakasındaki kesintilere dair detaylar ise AYEDAŞ’ın sitesi www.ayedas.com.tr adresinden öğrenilebilecek. Aynı zamanda 186 numaralı telefon hattı şehrin her iki yakasındaki planlı kesintiler ve arıza ihbarları için hizmet vermeye devam edecek.

4
İstanbul’da geniş çaplı elektrik kesintisi! 28 Ocak Çarşamba günü saatlerce elektrik gelmeyecek

28 OCAK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

AVCILAR

28 Ocak 2026 tarihinde Avcılar ilçesinde birden fazla planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

Merkez Firuzköy Mahallesi'nde Akademi, Ali Gülmez, Apa, Arda, Arıkan, Bakraç, Dostluk, Firuzköy Bulvarı, Genç, Göçmen, Güneşığı, Latife Hanım, Mehmet Akif, Yurtsever ve İnönü sokaklar ile Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde Firuzköy Bulvarı ve Kayabaşı ile Çetin sokaklarda saat 10.00 ile 14.00 arasında yatırım ve dönüşüm çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Merkez Denizköşkler Mahallesi'nde Yosun ve Çukur sokaklarda, Mustafa Kemalpaşa Mahallesi ile Üniversite Mahallesi'nde belirtilen sokaklarda ise saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantı çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

5
İstanbul’da geniş çaplı elektrik kesintisi! 28 Ocak Çarşamba günü saatlerce elektrik gelmeyecek

AVCILAR

Merkez Denizköşkler Mahallesi'nde Yosun ve Çukur sokaklarda, Mustafa Kemalpaşa Mahallesi ile Üniversite Mahallesi'nde belirtilen sokaklarda ise saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantı çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

6
İstanbul’da geniş çaplı elektrik kesintisi! 28 Ocak Çarşamba günü saatlerce elektrik gelmeyecek

BAĞCILAR

28 Ocak 2026 tarihinde Bağcılar ilçesinde farklı mahalleleri kapsayan kesintiler planlanmaktadır.

Mahmutbey Mahallesi'nde 2510'dan 2537'ye kadar olan sokaklar ile Hacı Bostan ve Peyami Safa sokaklarda saat 09.00 ile 17.00 arasında yatırım ve dönüşüm çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

 

7
İstanbul’da geniş çaplı elektrik kesintisi! 28 Ocak Çarşamba günü saatlerce elektrik gelmeyecek

BAĞCILAR

Bağlar Mahallesi'nde 56. sokak ile Hürriyet Mahallesi'nde 129., 130. ve Menderes sokaklarda ise saat 10.00 ile 20.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

8
İstanbul’da geniş çaplı elektrik kesintisi! 28 Ocak Çarşamba günü saatlerce elektrik gelmeyecek

BAŞAKŞEHİR

28 Ocak 2026 tarihinde Başakşehir ilçesi Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi'nde planlı bakım çalışmaları gerçekleştirilecektir.

Mercedes Sokak ve çevresinde saat 08.30 ile 12.30 arasında, aynı mahallede 10. Yıl ve Mercedes sokaklarda ise saat 13.30 ile 17.30 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

9
İstanbul’da geniş çaplı elektrik kesintisi! 28 Ocak Çarşamba günü saatlerce elektrik gelmeyecek

BAYRAMPAŞA

29 Ocak 2026 tarihinde Bayrampaşa ilçesinde yenileme çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Yıldırım Mahallesi'nde Gürsel Sokak ile Ortamahalle genelinde saat 09.00 ile 16.00 arasında ekonomik ömrünü tamamlamış altyapının yenilenmesi nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

10
İstanbul’da geniş çaplı elektrik kesintisi! 28 Ocak Çarşamba günü saatlerce elektrik gelmeyecek

BÜYÜKÇEKMECE

28 Ocak 2026 tarihinde Büyükçekmece ilçesinde farklı mahallelerde planlı elektrik kesintileri olacaktır.

Bahçelievler, Mimaroba, Sinanoba, Ekinoba ve Hürriyet mahallelerinde belirtilen sokaklarda saat 09.00 ile 17.00 arasında bakım çalışmaları ile abone ve şube bağlantı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

11
İstanbul’da geniş çaplı elektrik kesintisi! 28 Ocak Çarşamba günü saatlerce elektrik gelmeyecek

ESENYURT

28 Ocak 2026 tarihinde Esenyurt ilçesinde iki ayrı kesinti planlanmaktadır.

Çınar Mahallesi'nde 1394., 1427. ve Sivas Kongre sokaklarda saat 09.00 ile 15.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları yapılacaktır.

 

12
İstanbul’da geniş çaplı elektrik kesintisi! 28 Ocak Çarşamba günü saatlerce elektrik gelmeyecek

Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde ise 2261., 2299. ve 2302. sokaklarda saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

