İstanbul’da geniş çaplı elektrik kesintisi! 28 Ocak Çarşamba günü saatlerce elektrik gelmeyecek

28 OCAK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

AVCILAR

28 Ocak 2026 tarihinde Avcılar ilçesinde birden fazla planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

Merkez Firuzköy Mahallesi'nde Akademi, Ali Gülmez, Apa, Arda, Arıkan, Bakraç, Dostluk, Firuzköy Bulvarı, Genç, Göçmen, Güneşığı, Latife Hanım, Mehmet Akif, Yurtsever ve İnönü sokaklar ile Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde Firuzköy Bulvarı ve Kayabaşı ile Çetin sokaklarda saat 10.00 ile 14.00 arasında yatırım ve dönüşüm çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Merkez Denizköşkler Mahallesi'nde Yosun ve Çukur sokaklarda, Mustafa Kemalpaşa Mahallesi ile Üniversite Mahallesi'nde belirtilen sokaklarda ise saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantı çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi yapılacaktır.