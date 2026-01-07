İstanbul’da geniş çaplı elektrik kesintisi! 7 Ocak Çarşamba günü 18 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak: İşte o ilçe ve mahalleler

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul’da gerçekleşecek geniş çaplı elektrik kesintisinden milyonlarca kişi etkilenecek. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (BEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre planlı elektrik kesintileri 18 ilçede geçerli olacak. Bazı mahallelerde elektrikler öğlen saatlerinde gelirken, bazı mahallelerde saat 18.00’e kadar enerji akışı sağlanmayacak. İşte 7 Ocak 2026 İstanbul elektrik kesintileri duyurusunun ayrıntıları…
7 Ocak Çarşamba günü İstanbul’da Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Bayrampaşa, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece ve Sultangazi ilçelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Bakım, onarım ve yatırım programı çalışmaları kapsamındaki kesintiler günün farklı saatlerinde gerçekleşecek.
İstanbul Avrupa yakasındaki kesintilerden sorumlu olan BEDAŞ konuya ilişkin detayları www.bedas.com.tr adresinden kamuoyu ile paylaştı. Yapılan duyuruda elektrik kesintilerinin başlayacağı ve biteceği saatlerle birlikte hangi ilçe ve mahallelerin etkileneceğine dair tüm detaylar da yer aldı. İşte 7 Ocak 2026 İstanbul elektrik kesintilerine dair bilgiler…