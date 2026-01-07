İstanbul’da geniş çaplı elektrik kesintisi! 7 Ocak Çarşamba günü 18 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak: İşte o ilçe ve mahalleler

İstanbul Avrupa yakasındaki kesintilerden sorumlu olan BEDAŞ konuya ilişkin detayları www.bedas.com.tr adresinden kamuoyu ile paylaştı. Yapılan duyuruda elektrik kesintilerinin başlayacağı ve biteceği saatlerle birlikte hangi ilçe ve mahallelerin etkileneceğine dair tüm detaylar da yer aldı. İşte 7 Ocak 2026 İstanbul elektrik kesintilerine dair bilgiler…