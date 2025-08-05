İstanbul'da hafta sonu deniz planı yapanlar dikkat! 5 gün boyunca yasaklandı

Beykoz Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada 5 gün boyunca deniz yasağı uygulanacağı açıklandı.

HAFTA SONU DAHİL DENİZ YASAĞI

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın dikkatine! İlçemiz Beykoz sınırlarında, Karadeniz'e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda dalga boyu yüksekliği sebebiyle 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince; 06.08.2025 (Çarşamba), 07.08.2025 (Perşembe), 08.08.2025 (Cuma), 09.08.2025 (Cumartesi) ve 10.08.2025 (Pazar) günlerinde denize girmek yasaklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.