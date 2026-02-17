İstanbul’da hatimle teravih namazı kılınacak camilerin ilçe ilçe listesi belli oldu! Hangi ilçe hangi cami hatimli?

Ramazan'ın en önemli ibadetlerinden biri olan teravih namazı, 2026 yılında da İstanbul genelindeki yüzlerce camide eda edilecek. Maneviyatı daha yüksek yaşamak isteyen pek çok vatandaş ise her rekâtta Kur'an'dan bir bölüm okunarak kılınan hatimle teravih namazı kıldıran camileri tercih ediyor. Pek çok ilçede belirlenen camilerde hatimle teravih geleneği sürdürülüyor. Özellikle Fatih ve Üsküdar ilçeleri, hatimle teravih kıldıran cami sayısı bakımından listenin en başında yer alarak geniş bir seçenek sunuyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da bu kapsamda İstanbul müftülüğü aracılığıyla bu yıl Avrupa ve Anadolu yakasında hatimle teravih namazı kıldıracak camilerin güncel listesini paylaşarak vatandaşların planlamalarını kolaylaştırdı.

2026 İLK TERAVİH SAAT KAÇTA KILINACAK?

2026 yılının ilk teravih namazı 18 Şubat Çarşamba akşamı kılınacak. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, saat 20:20 itibarıyla yılın ilk teravih namazını eda edecek. Bu namazın hemen ardından gece yarısı yılın ilk sahuruna kalkılacak. 19 Şubat Perşmebe günü ise Ramazan ayının ilk orucu tutulmaya başlanacak.

İSTANBUL İLÇE İLÇE HTAİMLİ CAMİ LİSTESİ!

İstanbul ilçelerinde hatimle teravih namazı kıldıracak camilerin listesi şöyle:

Adalar'da Hatimle Teravih Kılınan Cami

Hacı Mehmet Kerse Mescidi

Arnavutköy'de Hatimle Teravih Kılınan Camiler

Arnavutköy Merkez Camii

Hadımköy Merkez Camii

Taşoluk Yeşil Camii

Abdulhamit Han Camii

İmrahor Mh. Hz. Ömer Camii

Ataşehir'de Hatimle Teravih Kılınan Camiler

Selman-I Farisi Camii

İmam-I Buhari Camii

Avcılar'da Hatimle Teravih Kılınan Cami

Fetih Camii

Bağcılar'da Hatimle Teravih Kılınan Camiler

Abdurrahim Çağırıcı Camii

Esma Hatun Kocacık Camii

Mimar Sinan Camii

Hacı Kerimoğlu Camii

Aksakal Mescidi

Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi Camii

Bahçelievler'de Hatimle Teravih Kılınan Camiler

Adnan Toros Camii

Hacı Nihat Ersin Camii

İmam Buhari Erkek Kur’an Kursu

Kandil Camii

Kocasinan Merkez Camii

Şehit Mehmet Karaaslan Camii

Başakşehir Hatimle Teravih Kılınan Camiler

Hz. Bilali Habeşi Camii

Medine Müdafii Fahrettin Paşa Camii

Emlak Konut Camii

Süleyman Çelebi Camii

Süleyman Şah Camii

Hz. İbrahim Camii

Mehmet Akif Ersoy Camii

Mehmet Zahit Kotku Camii

Hz. Hamza Camii

Emlak Konut Başakşehir Evleri Camii

Şehit Ömer Halis Demir Camii

Bayrampaşa'da Hatimle Teravih Kılınan Camiler

Altıntepsi Merkez Camii

Bilal-İ Habeşi Camii

Hayırseverler Camii

Yeşil Camii

Yeşilçimen Camii

Kartaltepe Çifteşerefeli Camii

Beşiktaş'ta Hatimle Teravih Kılınan Cami

Ertuğrul Tekke Camii

Beykoz'da Hatimle Teravih Kılınan Camiler

Abdülvehhap Evvab Efendi Camii

Çavuşbaşı Hz. Ömer Camii

Yalıköy Serbostani Mustafaağa Camii

Beylikdüzü'nde Hatimle Teravih Kılınan Cami

Molla Gürani Camii

Beyoğlu'nda Hatimle Teravih Kılınan Camiler

Kurtçelebi Camii

Yeraltı Camii

Büyükçekmece'de Hatimle Teravih Kılınan Camiler

İmaret Camii

Sahibül Vefa Mescidi

Çatalca'da Hatimle Teravih Kılınan Cami

Millet Bahçesi Cami

Çekmeköy'de Hatimle Teravih Kılınan Camiler

Hz. Ali Camii

Alemdağ Hacı Mahmut Efendi Camii

Esenler'de Hatimle Teravih Kılınan Camiler

Sabri Ülker Camii

Hacı Cezmi İpkin Camii

Hayırsever Camii

Esenyurt'ta Hatimle Teravih Kılınan Camiler

İbrahim Mermer Camii

Kıraç Muhacir Mahallesi Cami

Eyüpsultan'da Hatimle Teravih Kılınan Camiler

Alibeyköy Güzelyayla Camii

Alibeyköy Hatice Sultan Camii

Arpacı Hayrettin Camii

Hüseyin Şahin Camii

Kiremitçi Süleyman Çelebi (Kızılmescit) Camii

Prof.Dr. Mahmut Esat Coşan Camii

Şevkibey Camii

Cedid Ali Paşa Camii

Fatih'te Hatimle Teravih Kılınan Camiler

Behruzağa Odabaşı Camii

Dibek Camii

Fevziye Küçükefendi Camii

Gazi Ahmetpaşa Camii

Hacı Hamza Camii

Hırkai Şerif Camii

Hoca Üveyz Camii

İskenderpaşa Camii

Kumrulu Mescidi

Macuncu Kasım Camii

Mihrimah Sultan Camii

Mihrinaz Hatun Camii

Mimar Mehmetağa Camii

Muratpaşa Camii

Mustafa Muslihiddin Yarhisar Camii

Sankiyedim Camii

Soğanağa Camii

Sokullu Mehmet Paşa Camii

Sultanahmet Camii

Şehzadebaşı Camii

Şevket Çukurbostan Camii

Tahirağa Camii

Yavuz Sultan Selim Camii

Yusuf Şucaattin Camii

Gaziosmanpaşa'da Hatimle Teravih Kılınan Camiler

Profesör Mahmut Esat Coşan Camii

Hacı Veys Camii

Küçükköy Merkez Camii

Küçükköy Tatbikat Camii

Güngören'de Hatimle Teravih Namazı Kılınan Camiler

Genç Osman Camii

Kadıköy'de Hatimle Teravih Kılınan Camiler

M.Ü. Saliha Kulaksızoğlu Camii

Tatarağası Camii

B. Kethüda Camii

Kağıthane'de Hatimle Teravih Kılınan Camiler

Sadabad Camii

Sultan Selim Meydan Camii

Kartal'da Hatimle Teravih Kılınan Camiler

Maarifi Camii

Hasan Tahsin Uğur Camii

Soğanlık Gümüşpınar Camii

Küçükçekmece'de Hatimle Teravih Kılınan Camiler

Sefaköy Gültepe Camii

Hayati Üstün Camii

Hafız İhsan Hacı Şükran Özkur (İZÜ) Camii

Maltepe'de Hatimle Teravih Kılınan Camiler

Hüsniye Arat-Mehmet Macit Camii

Zümrüt Camii

Pendik'te Hatimle Teravih Kılınan Camiler

Sahil Camii

Çamlık İbrahim Hakkı Hz. Camii

Hüsnü Kırkan Gül Camii

İbrahim Azmi Beğen Camii

Sancaktepe'de Hatimle Teravih Kılınan Camiler

Ahmet Turan Karakoç Hacı Müslüm Yıldız Camii

Samandıra Merkez Camii

Sarıyer'de Hatimle Teravih Kılınan Camiler

Cumhuriyet Mh. Hacıosman Camii

Ali Kethüda Camii

Silivri'de Hatimle Teravih Kılınan Cami

Abdullah Aliye Can Camii

Sultanbey'li'de Hatimle Teravih Kılınan Camiler

Ulu Camii

Rıfat Börekçi Camii

Fuat Sezgin Anadolu İmam Hatip Lisesi Mescidi

Sultangazi'de Hatimle Teravih Kılınan Camiler

Mescidi Selam Camii

Hasan Muhammed Ali Camii

Fevzi Çakmak Camii

Ravza Camii

Şile'de Hatimle Teravih Kılınan Camiler

Hacıosmanağa Camii

Osmanbey Cami

Tuzla'da Hatimle Teravih Kılınan Cami

Evliya Çelebi Mah. Evliya Çelebi Camii

Ümraniye'de Hatimle Teravih Kılınan Camiler

İlim Sarayı Camii

İmam-I Azam Camii

Ahi Evren Mescidi

Tevhid Camii

Hüdayi Camii

Hz. Ebubekir Camii

Modoko Habibi Neccar Camii

Üsküdar'da Hatimle Teravih Kılınan Camiler

Altunizade Camii

Aziz Mahmut Hüdai Camii

Çilehane Camii

Kaptanpaşa Camii

Kerem Aydınlar Camii

Kulelikaymak Mustafapaşa Camii

Küplüce Camii

Mihrimah Sultan (İskele) Camii

Ömer Öztürk Camii

Şemsi Sivasi Camii

Ünalan Mh. Ünalan Camii

Zeytinburn'da Hatimle Teravih Kılınan Camiler

Seyyid Nizam Camii

Ulu Camii