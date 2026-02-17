İstanbul’da hatimle teravih namazı kılınacak camilerin ilçe ilçe listesi belli oldu! Hangi ilçe hangi cami hatimli?

Kategoriler
Ramazan'ın en önemli ibadetlerinden biri olan teravih namazı, 2026 yılında da İstanbul genelindeki yüzlerce camide eda edilecek. Maneviyatı daha yüksek yaşamak isteyen pek çok vatandaş ise her rekâtta Kur'an'dan bir bölüm okunarak kılınan hatimle teravih namazı kıldıran camileri tercih ediyor. Pek çok ilçede belirlenen camilerde hatimle teravih geleneği sürdürülüyor. Özellikle Fatih ve Üsküdar ilçeleri, hatimle teravih kıldıran cami sayısı bakımından listenin en başında yer alarak geniş bir seçenek sunuyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da bu kapsamda İstanbul müftülüğü aracılığıyla bu yıl Avrupa ve Anadolu yakasında hatimle teravih namazı kıldıracak camilerin güncel listesini paylaşarak vatandaşların planlamalarını kolaylaştırdı.
2026 yılının ilk teravih namazı 18 Şubat Çarşamba akşamı kılınacak. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, saat 20:20 itibarıyla yılın ilk teravih namazını eda edecek. Bu namazın hemen ardından gece yarısı yılın ilk sahuruna kalkılacak. 19 Şubat Perşmebe günü ise Ramazan ayının ilk orucu tutulmaya başlanacak.
İstanbul ilçelerinde hatimle teravih namazı kıldıracak camilerin listesi şöyle:
Adalar'da Hatimle Teravih Kılınan Cami
Hacı Mehmet Kerse Mescidi
Arnavutköy'de Hatimle Teravih Kılınan Camiler
Arnavutköy Merkez Camii
Hadımköy Merkez Camii
Taşoluk Yeşil Camii
Abdulhamit Han Camii
İmrahor Mh. Hz. Ömer Camii
Ataşehir'de Hatimle Teravih Kılınan Camiler
Selman-I Farisi Camii
İmam-I Buhari Camii
Avcılar'da Hatimle Teravih Kılınan Cami
Fetih Camii
Bağcılar'da Hatimle Teravih Kılınan Camiler
Abdurrahim Çağırıcı Camii
Esma Hatun Kocacık Camii
Mimar Sinan Camii
Hacı Kerimoğlu Camii
Aksakal Mescidi
Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi Camii
Bahçelievler'de Hatimle Teravih Kılınan Camiler
Adnan Toros Camii
Hacı Nihat Ersin Camii
İmam Buhari Erkek Kur’an Kursu
Kandil Camii
Kocasinan Merkez Camii
Şehit Mehmet Karaaslan Camii
Başakşehir Hatimle Teravih Kılınan Camiler
Hz. Bilali Habeşi Camii
Medine Müdafii Fahrettin Paşa Camii
Emlak Konut Camii
Süleyman Çelebi Camii
Süleyman Şah Camii
Hz. İbrahim Camii
Mehmet Akif Ersoy Camii
Mehmet Zahit Kotku Camii
Hz. Hamza Camii
Emlak Konut Başakşehir Evleri Camii
Şehit Ömer Halis Demir Camii
Bayrampaşa'da Hatimle Teravih Kılınan Camiler
Altıntepsi Merkez Camii
Bilal-İ Habeşi Camii
Hayırseverler Camii
Yeşil Camii
Yeşilçimen Camii
Kartaltepe Çifteşerefeli Camii
Beşiktaş'ta Hatimle Teravih Kılınan Cami
Ertuğrul Tekke Camii
Beykoz'da Hatimle Teravih Kılınan Camiler
Abdülvehhap Evvab Efendi Camii
Çavuşbaşı Hz. Ömer Camii
Yalıköy Serbostani Mustafaağa Camii
Beylikdüzü'nde Hatimle Teravih Kılınan Cami
Molla Gürani Camii
Beyoğlu'nda Hatimle Teravih Kılınan Camiler
Kurtçelebi Camii
Yeraltı Camii
Büyükçekmece'de Hatimle Teravih Kılınan Camiler
İmaret Camii
Sahibül Vefa Mescidi
Çatalca'da Hatimle Teravih Kılınan Cami
Millet Bahçesi Cami
Çekmeköy'de Hatimle Teravih Kılınan Camiler
Hz. Ali Camii
Alemdağ Hacı Mahmut Efendi Camii
Esenler'de Hatimle Teravih Kılınan Camiler
Sabri Ülker Camii
Hacı Cezmi İpkin Camii
Hayırsever Camii
Esenyurt'ta Hatimle Teravih Kılınan Camiler
İbrahim Mermer Camii
Kıraç Muhacir Mahallesi Cami
Eyüpsultan'da Hatimle Teravih Kılınan Camiler
Alibeyköy Güzelyayla Camii
Alibeyköy Hatice Sultan Camii
Arpacı Hayrettin Camii
Hüseyin Şahin Camii
Kiremitçi Süleyman Çelebi (Kızılmescit) Camii
Prof.Dr. Mahmut Esat Coşan Camii
Şevkibey Camii
Cedid Ali Paşa Camii
Fatih'te Hatimle Teravih Kılınan Camiler
Behruzağa Odabaşı Camii
Dibek Camii
Fevziye Küçükefendi Camii
Gazi Ahmetpaşa Camii
Hacı Hamza Camii
Hırkai Şerif Camii
Hoca Üveyz Camii
İskenderpaşa Camii
Kumrulu Mescidi
Macuncu Kasım Camii
Mihrimah Sultan Camii
Mihrinaz Hatun Camii
Mimar Mehmetağa Camii
Muratpaşa Camii
Mustafa Muslihiddin Yarhisar Camii
Sankiyedim Camii
Soğanağa Camii
Sokullu Mehmet Paşa Camii
Sultanahmet Camii
Şehzadebaşı Camii
Şevket Çukurbostan Camii
Tahirağa Camii
Yavuz Sultan Selim Camii
Yusuf Şucaattin Camii
Gaziosmanpaşa'da Hatimle Teravih Kılınan Camiler
Profesör Mahmut Esat Coşan Camii
Hacı Veys Camii
Küçükköy Merkez Camii
Küçükköy Tatbikat Camii
Güngören'de Hatimle Teravih Namazı Kılınan Camiler
Genç Osman Camii
Kadıköy'de Hatimle Teravih Kılınan Camiler
M.Ü. Saliha Kulaksızoğlu Camii
Tatarağası Camii
B. Kethüda Camii
Kağıthane'de Hatimle Teravih Kılınan Camiler
Sadabad Camii
Sultan Selim Meydan Camii
Kartal'da Hatimle Teravih Kılınan Camiler
Maarifi Camii
Hasan Tahsin Uğur Camii
Soğanlık Gümüşpınar Camii
Küçükçekmece'de Hatimle Teravih Kılınan Camiler
Sefaköy Gültepe Camii
Hayati Üstün Camii
Hafız İhsan Hacı Şükran Özkur (İZÜ) Camii
Maltepe'de Hatimle Teravih Kılınan Camiler
Hüsniye Arat-Mehmet Macit Camii
Zümrüt Camii
Pendik'te Hatimle Teravih Kılınan Camiler
Sahil Camii
Çamlık İbrahim Hakkı Hz. Camii
Hüsnü Kırkan Gül Camii
İbrahim Azmi Beğen Camii
Sancaktepe'de Hatimle Teravih Kılınan Camiler
Ahmet Turan Karakoç Hacı Müslüm Yıldız Camii
Samandıra Merkez Camii
Sarıyer'de Hatimle Teravih Kılınan Camiler
Cumhuriyet Mh. Hacıosman Camii
Ali Kethüda Camii
Silivri'de Hatimle Teravih Kılınan Cami
Abdullah Aliye Can Camii
Sultanbey'li'de Hatimle Teravih Kılınan Camiler
Ulu Camii
Rıfat Börekçi Camii
Fuat Sezgin Anadolu İmam Hatip Lisesi Mescidi
Sultangazi'de Hatimle Teravih Kılınan Camiler
Mescidi Selam Camii
Hasan Muhammed Ali Camii
Fevzi Çakmak Camii
Ravza Camii
Şile'de Hatimle Teravih Kılınan Camiler
Hacıosmanağa Camii
Osmanbey Cami
Tuzla'da Hatimle Teravih Kılınan Cami
Evliya Çelebi Mah. Evliya Çelebi Camii
Ümraniye'de Hatimle Teravih Kılınan Camiler
İlim Sarayı Camii
İmam-I Azam Camii
Ahi Evren Mescidi
Tevhid Camii
Hüdayi Camii
Hz. Ebubekir Camii
Modoko Habibi Neccar Camii
Üsküdar'da Hatimle Teravih Kılınan Camiler
Altunizade Camii
Aziz Mahmut Hüdai Camii
Çilehane Camii
Kaptanpaşa Camii
Kerem Aydınlar Camii
Kulelikaymak Mustafapaşa Camii
Küplüce Camii
Mihrimah Sultan (İskele) Camii
Ömer Öztürk Camii
Şemsi Sivasi Camii
Ünalan Mh. Ünalan Camii
Zeytinburn'da Hatimle Teravih Kılınan Camiler
Seyyid Nizam Camii
Ulu Camii