İstanbul'da hayrete düşüren görüntü: Binlercesi kıyıya vurdu

İstanbul'da Üsküdar Kuleli sahilinde denizin yüzeyi neredeyse tamamen denizanalarıyla kaplandı. Kıyıya vuran çok sayıdaki denizanası, sahile gelenlerin şaşkınlıkla izlediği görüntüler oluşturdu.

Denizanalarının yanı sıra sahil bandında biriken plastik atıklar, poşetler ve çeşitli çöpler de çevre kirliliğine yol açtı.

Vatandaşlar, hem yoğun denizanası birikimi hem de çevredeki çöpler nedeniyle oluşan görüntü kirliliğinden şikayet ederek yetkililere temizlik çalışmalarının artırılması çağrısında bulundu. Bu manzara, Marmara Denizi’nde yaşanan müsilaj sorununu da akıllara getirdi.