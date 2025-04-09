İstanbul'da huzurevinde yangın paniği! Tahliye edildiler

İstanbul Maltepe'deki bir huzurevinde çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Zümrütevler Mahallesi Adatepe Caddesi'ndeki 3 katlı huzurevinin özel bakım ünitesinde yangın çıktı.

TAHLİYE EDİLDİLER

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederken huzurevi tahliye edildi. Yaralı ve dumandan etkilenen huzurevi sakinleri ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

İstanbul Valiliği konuya ilişkin açıklama yaptı:

https://x.com/TC_istanbul/status/1909845609432969312