İstanbul’da ilginç olay! Çarptığı aracı esnaftan topladığı malzemelerle tamir etti

İstanbul Arnavutköy'de bir taksi sürücüsü park halindeki araca çarptı. Aracı o halde bırakmak istemeyen taksici, esnaflardan topladığı parçalarla tamir çalıştı. 20 dakika boyunca aracı tamir etmeye çalışan taksicinin çabası kameralara yansıdı.
Arnavutköy'de yaşanan ilginç olay sosyal medyada gündeme oturdu. Caddede ilerleyen taksici, park halindeki İlhan Çakmak isimli bir vatandaşa ait olan araca çarptı. Aracından inen taksici önce hasarın büyüklüğüne baktı daha sonra da tamir etmeye çalıştı. Esnaftan topladığı malzemelerle aracı tamir eden taksicinin çabası sosyal medyada gündem oldu.
Aracında değişiklik olduğunu fark eden araç sürücüsü, aracını park ettiği yerdeki güvenlik kameralarını inceledikten sonra kazanın gerçekleştiğini anladı. Taksi sürücüsüne ulaşan otomobil sahibi, sürücüye teşekkür etti. Aracın tamir edilişi güvenlik kamerasına yansıdı.
Yaşanılan durumu anlatan otomobil sahibi İlhan Çakmak, "Cumartesi günü işten çıkıp eve geçtiğimde hava güzel olması nedeniyle aracımı temizlemek istedim. Araçla ilgilenirken arabada bir leke olduğunu fark ettim. Önemsemeyerek temizlemeye devam ettim ve araçta farklılık olduğunu gördüm. Aracı park ettiğim yere giderek kameraları incelediğimde önce sinirlendim daha sonra gülmeye başladım. Kendisi aracıma çarpmış daha sonra bez alarak silmeye çalışmış ve sonrasında aracı tamir etmiş. Sürtmesi önemli değil ama kendi başına tamir etmeye çalışması beni mutlu etti. Aracımın başında 20 dakika vakit geçirmiş ben ne olduğunu anlamadım daha sonra fark ettim olayı. Birinin çarpıp kaçtığını fark ettim ilk başta ama öyle bir durum olmamış" dedi.