İstanbul'da iş çıkışı trafik çilesi: Harita kırmızıya boyandı

stanbul'da akşam saatlerinde trafik çilesi zirve yaptı. Trafik haritalarına göre yüzde 80'e ulaşan yoğunluk nedeniyle iş ve okuldan dönenler adeta yollarda mahsur kaldı.
İstanbul’da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu artarak şehir genelinde büyük aksamalara yol açtı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre, iş çıkışı saatlerinde trafik oranı yüzde 80’e ulaştı.
Özellikle D-100 Karayolu Yenibosna mevkiinde araç yoğunluğu nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. İş ve okul dönüşünde yollara çıkan vatandaşlar, evlerine ulaşmakta güçlük çekerken, toplu taşıma araçlarında da kalabalık dikkat çekti. Yetkililer, sürücülere alternatif güzergahları kullanmaları ve toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.