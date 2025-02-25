İstanbul'da iş çıkışı trafik çilesi: Harita kırmızıya boyandı

stanbul'da akşam saatlerinde trafik çilesi zirve yaptı. Trafik haritalarına göre yüzde 80'e ulaşan yoğunluk nedeniyle iş ve okuldan dönenler adeta yollarda mahsur kaldı.