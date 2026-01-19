İstanbul’da kar devam edecek mi? Uzman isim milyonların merak ettiği soruya cevap verdi

SICAKLIK GİTTİKÇE ARTACAK

Öğlen saatleri itibariyle sıcaklık artı 3 derecelerde seyrediyor. Bu ise zemindeki karın biraz daha yumuşamasını özellikle trafik açısından biraz daha kolaylık oluşturmaya başladı. İlerleyen saatler içerisinde gün içerisinde bu şekilde devam edecek. Aslında sıcaklık gittikçe artacak.

Sıcaklık artacak derken çok böyle uç değerlere çıkılmayacak. En fazla 5 derecelere falan çıkar. Ve daha sonraki saatler diğer için ise artık tamamen etki tamamen kalkmaya başlıyor.