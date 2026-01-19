İstanbul’da kar devam edecek mi? Uzman isim milyonların merak ettiği soruya cevap verdi

Kategoriler
Mevsimin en soğuk günlerini yaşayan İstanbul’da gece bastıran kar sabah saatlerine kadar devam etti. Yer yer onlarca santimetreyi bulan kar kalınlığı yarı yıl tatilinde olan çocukları sevindirirken, trafikte olanlara zor anlar yaşattı. Hava yolu şirketleri ise tedbir olarak bazı uçuşları iptal edildiğini duyurdu. Şimdi ise yaklaşık 15 milyon kişiye ev sahipliği yapan İstanbul’da kar yağışının devam edip etmeyeceği merak edilirken kritik soruya cevabı Meteoroloji uzmanı Adil Tek cevap verdi…
İstanbullular güne beyaz örtü ile uyanırken, trafikte yaşanan olumsuzluklar kar romantizminin çabuk bitmesine neden oldu. Birçok maddi hasarlı kazanın gerçekleştiği kentte, işe gitmek zorunda olan çalışanlar metro ve metrobüs duraklarında uzun kuyruklar oluşturdu. AKOM tarafından yapılan uyarılar ile vatandaşlar olumsuzluklara karşı uyarılırken akıllarda kritik bir soru yer almaya başladı: “İstanbul’da kar devam edecek mi?”
İstanbul’da etkili olan kar yağışı ile ilgili önemli bilgiler aktaran Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, Tgrthaber.com’a yaptığı açıklamada “İstanbul’da kar devam edecek mi?” sorusunu cevapladı.
Dün gece başlayan ve sabah erken saatlerde etkisini arttıran, saat 11.00 12.00'e kadar daha kuvvetli olan kar yağışının öğlen saatleri itibariyle zayıfladığına dikkat çeken Adil Tek, “Gece sıcaklık gece sıcaklıkları -1'le +2 dereceler arasında dolaylı oldu İstanbul'da dün gece. O sıcaklığın düşmesinden dolayı da gece saatlerinde o kar yağışı zaten beklentimiz vardı. Yani dün gündüze göre gece saatlerinde yağışın etkisi biraz daha artacaktı. Gece buzlanma beklentisini de zaten tahminlerimizi de vermiştik.
Sabah saatlerinde biraz daha fazla tam trafiğin olduğu saatlerde etkisi biraz fazla göster gösterdi. Ama sonraki saatlerde bu etki artık yavaş yavaş İstanbul'dan kalkıyor. Yine o karla karışık yağmur, kar, zaman zaman görülebilir. Ancak, dün gece sıcaklığın düşmesi karın zeminde tutmasında etkili oldu. Fakat, sıcaklık eksi değerlerden çıkmaya başladı yavaş yavaş. Ki hemen İstanbul'da şu anda hep pozitif değerlerde.
Öğlen saatleri itibariyle sıcaklık artı 3 derecelerde seyrediyor. Bu ise zemindeki karın biraz daha yumuşamasını özellikle trafik açısından biraz daha kolaylık oluşturmaya başladı. İlerleyen saatler içerisinde gün içerisinde bu şekilde devam edecek. Aslında sıcaklık gittikçe artacak.
Sıcaklık artacak derken çok böyle uç değerlere çıkılmayacak. En fazla 5 derecelere falan çıkar. Ve daha sonraki saatler diğer için ise artık tamamen etki tamamen kalkmaya başlıyor.
Ocak ayı içerisinde kuzeyli soğuk hava akışlarının artık çok fazla olmayacağını belirten Meteoroloji uzmanı Adil Tek, “Yine yağış geçişleri göreceğiz, sıcaklığın düştüğünü göreceğiz ama özellikle zeminde tutacak karın, zeminde tutması yani muhtemel olan kar şu an ocak sonuna kadar gözükmüyor.