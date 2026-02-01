İstanbul'da kar yağacak mı, ne zaman? 2-3-4 Şubat İstanbul kar yağışı durumu

Türkiye genelinde 2 Şubat 2026 Pazartesi günü itibarıyla Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası etkili olacak. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte birçok ilde kar yağışı görülmeye başlanacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından aktarılan bilgilere göre Marmara Bölgesi'nde kar yağışları ve karla karışık yağmur görülmesi bekleniyor. Vatandaşlra tarafından ise İstanbul'da kar yağacak mı ne zaman sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI 2-3-4 ŞUBAT?

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından aktarılan bilgilere göre İstanbul'da Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası nedeniyle hava sıcaklıkları düşüş gösterecek. 2 Şubat 2026 Pazartesi günü hava sıcaklıklarının 2 ila 7 derece arasında olması görülüyor. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte karla karışık yağmurun beklendiği açıklandı. AKOM tarafından yapılan açıklamada 2 Şubat 2026 Pazartesi gününden itibaren İstanbul'a giriş yapması beklenen soğuk hava dalgası ile birlikte Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece ve Başakşehir ilçelerinde karla karışık yağmurun görüleceği belirtildi.

3-4 Şubat tarihlerinde ise İstanbul'da havanın bulutlu ve parçalı bulutlu olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 3 Şubat 2026 Salı günü 1 ila 7 derece arasında olması, 4 Şubat 2026 Çarşamba günü ise 3 ila 11 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul'da 2 Şubat 2026 Pazartesi günü bazı ilçelerde karla karışık yağmur yağacak. MGM tarafından paylaşılan bilgilere göre İstanbul'da hafta başından itibaren soğuk hava etkili olurken, hafta sonuna doğru sıcaklıklar yükselecek ve yağmur görülecek. MGM tarafından İstanbul için açıklanan 5 günlük hava tahmin raporu ise şöyle:

HANGİ İLLERDE KAR YAĞACAK 2-3-4 ŞUBAT?

MGM tarafından açıklanan hava tahmin raporlarına göre 2 Şubat 2026 Pazartesi gününden itibaren Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ illerinde karla karışık yağmur bekleniyor. Sivas, Erzincan, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Muş, Bingöl, Kars, Bitlis, Ağrı, Ardahan, Hakkari ve Van'da ise kuvvetli kar yağışının görülmesi bekleniyor. MGM tarafından Türkiye geneli için açıklanan hava tahmin raporu haritası şöyle: