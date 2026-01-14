İstanbul’da kar yağacak mı, ne zaman? Uzmanlar uyardı, kar yeniden İstanbul’a geliyor

Megakentte ne zaman yeniden kar görüleceği belli olurken Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve uzmanlar uyarıda bulundu. İstanbul için beklenen kar yağışının tarihi duyuruldu.

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI, NE ZAMAN?

AKOM'un sosyal medya hesabından paylaşılan haftalık hava tahmin raporunda, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bir bölümünü etkisi altına alan soğuk ve yağışlı havanın etkisini kaybetmesiyle, sıcaklıkların hafta sonuna kadar mevsim normalleri civarında ve 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceğinin öngörüldüğü öğrenildi.

İSTANBUL'DA KAR BEKLENİYOR MU?

İstanbul'da 18 Ocak Pazar ve 19 Ocak Pazartesi günleri karla karışık yağmurun beklendiği belirtilen raporda, en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının pazar günü 2/5, pazartesi günü ise 3/6 olacağının öngörüldüğü aktarıldı.

Raporda, en düşük sıcaklığın 3, en yüksek sıcaklığın ise 8 derece olması beklenen 20 Ocak Salı günü ise kentte havanın parçalı ve az bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi.