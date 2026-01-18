Menü Kapat
 Banu İriç

İstanbul'da karla mücadele sürüyor: Yağış aralıklarla devam ediyor

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. İBB ekiplerinin kar müdahalesi sürüyor. Yarından itibaren şehirde buzlanma bekleniyor.

İstanbul'da karla mücadele sürüyor: Yağış aralıklarla devam ediyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerdir uyardığı sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. İBB'den yapılan açıklamaya göre, İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığının koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 16 birimle sahada görev yapılıyor.

İstanbul'da karla mücadele sürüyor: Yağış aralıklarla devam ediyor

TUZLAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kent genelinde 4 bin 298 kilometrelik yol ağında yürütülen çalışmalarda 11 bin 242 personel ve 3 bin 492 araç ile iş makinesi görev alıyor.

Kışla mücadele kapsamında 370 bin tonluk tuz stoku bulunurken kritik noktalara yerleştirilen 592 kutu tuz hazır bekletiliyor.

BUZLANMA UYARISI YAPILDI

Ayrıca saatte 25 ton üretim kapasiteli solüsyon sistemiyle buzlanmaya karşı önleyici çalışmalar sürdürülüyor.

Gece yarısından itibaren sıcaklıkların sıfırın altına inmesiyle ve don riskinin artması bekleniyor.

Yağışların yarın akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

İstanbul'da karla mücadele sürüyor: Yağış aralıklarla devam ediyor

Yol bakım, atık yönetimi ile park ve bahçeler ekipleri, ana arterler, kaldırımlar, metro girişleri, alt ve üst geçitler, duraklar, meydanlar ve iskelelerde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, 17 Ocak gecesinden bu yana İBB Yol Bakım ekipleri tarafından 2 bin 461 ton tuz ve 3 ton solüsyon kullanıldı.

Halihazırda 552 evsiz vatandaş barınma hizmetinden yararlandı.

Veteriner Hizmetleri ekipleri de sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik tedavi ve bakım çalışmalarını sürdürüyor.

