Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Bengül Arıca

İstanbul'da köpek dehşeti! 'Kafamı ısırdı, gözümü kaybettim'

İstanbul Ataşehir'de Yargıtay üyesi Hayri Kaynar'ın eşi Aynur Kaynar, bir inşaattaki köpek tarafından saldırıya uğradı. Aynur Kaynar yaşadığı dehşeti "Aniden saldırdı, önce kafamdan ısırdı. Bir gözümü kaybettim." sözleriyle anlattı. Korkunç olayın ardından inşaat sahibi, iş yerini kiralayan kişi ve inşaat bekçisi hakkında 3'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İstanbul'da köpek dehşeti! 'Kafamı ısırdı, gözümü kaybettim'
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
02.05.2025
saat ikonu 10:25
|
GÜNCELLEME:
02.05.2025
saat ikonu 10:30

İstanbul Ataşehir'de 5 Temmuz 2023 tarihinde meydana gelen korkunç olayda Aynur Kaynar'a bir kangal köpeği saldırdı. Kanlar içinde yere yığılıp ağır yaralanan Kaynar'ın yüzünde sabit iz kaldı ve bir gözünde görme kaybı oluştu. Korkunç olayın ardından inşaat sahibi Baran Özbilen, iş yerini kiralayan kişi Atilla Usanmaz ve inşaat bekçisi Abdulkadir Arabul hakkında "yüzde sabit iz bırakacak ve duyuların veya organların birinin işlevini yitirmesine neden olacak şekilde taksirle yaralama" suçundan 3'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

"ANİDEN SALDIRDI, KAFAMDAN ISIRDI"

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Yargılama başladı, korkunç anları yaşayan Aynur Kaynar başından geçenleri anlattı. Olay günü arkadaşıyla buluşmak için evden çıktığını belirten Kaynar, "Bir köpekle karşı karşıya geldim, aniden bana saldırmaya başladı. Önce kafamdan ısırdı. Daha sonra yere düştüm. Köpekle mücadele etmeye başladım. Saldırısı bir müddet devam etti" dedi.

İstanbul'da köpek dehşeti! 'Kafamı ısırdı, gözümü kaybettim'

"GÖZÜMÜ KAYBETTİM"

Köpeğin tasması veya ipi olmadığını söyleyen Kaynar, "Bağırmam üzerine etraftakiler geldi. Ambulansla hastaneye kaldırıldım. 17 gün hastanede yatılı tedavi gördüm. Bir gözümü bu olay nedeniyle kaybettim. Tetkikler yapıldı, muayenelere gittim, ilaç giderlerim oldu. Çevreden duyduğum kadarıyla bu inşaatta 3 köpek beslendiğini, bu köpeğin de onlardan biri olduğu söylendi. Uzun süre tedavi gördüm" diyerek sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

SANIKLAR SUÇU BİRBİRİNE ATTI

Sanıklar ise suçu birbirine atarak sorumluluk kabul etmediğini belirtti. İş yerini kiralayan sanık, kulübeyi bekçinin koyduğunu ve köpeklere onun baktığını söyledi. Bekçi," Suçu bana yıkmaya çalışıyorlar, köpeği sanıklar muhafaza ediyordu" diyerek suçlamaları reddetti. Mahkeme, mağdur Aynur Kaynar'ın saldırı nedeniyle uğradığı zarara ilişkin belgelerini sunması için duruşmayı erteledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Denizli'de 2 yaşındaki bebeğe dehşeti yaşatmıştı! Caninin ifadesi tüyler ürpertti!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sevgilisini öldüren güzellik uzmanından şaşırtan savunma: Kendi kendini bıçakladı
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.