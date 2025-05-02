İstanbul'da köpek dehşeti! 'Kafamı ısırdı, gözümü kaybettim'

İstanbul Ataşehir'de Yargıtay üyesi Hayri Kaynar'ın eşi Aynur Kaynar, bir inşaattaki köpek tarafından saldırıya uğradı. Aynur Kaynar yaşadığı dehşeti "Aniden saldırdı, önce kafamdan ısırdı. Bir gözümü kaybettim." sözleriyle anlattı. Korkunç olayın ardından inşaat sahibi, iş yerini kiralayan kişi ve inşaat bekçisi hakkında 3'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Ataşehir'de 5 Temmuz 2023 tarihinde meydana gelen korkunç olayda Aynur Kaynar'a bir kangal köpeği saldırdı. Kanlar içinde yere yığılıp ağır yaralanan Kaynar'ın yüzünde sabit iz kaldı ve bir gözünde görme kaybı oluştu. Korkunç olayın ardından inşaat sahibi Baran Özbilen, iş yerini kiralayan kişi Atilla Usanmaz ve inşaat bekçisi Abdulkadir Arabul hakkında "yüzde sabit iz bırakacak ve duyuların veya organların birinin işlevini yitirmesine neden olacak şekilde taksirle yaralama" suçundan 3'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

"ANİDEN SALDIRDI, KAFAMDAN ISIRDI"

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Yargılama başladı, korkunç anları yaşayan Aynur Kaynar başından geçenleri anlattı. Olay günü arkadaşıyla buluşmak için evden çıktığını belirten Kaynar, "Bir köpekle karşı karşıya geldim, aniden bana saldırmaya başladı. Önce kafamdan ısırdı. Daha sonra yere düştüm. Köpekle mücadele etmeye başladım. Saldırısı bir müddet devam etti" dedi.

"GÖZÜMÜ KAYBETTİM"

Köpeğin tasması veya ipi olmadığını söyleyen Kaynar, "Bağırmam üzerine etraftakiler geldi. Ambulansla hastaneye kaldırıldım. 17 gün hastanede yatılı tedavi gördüm. Bir gözümü bu olay nedeniyle kaybettim. Tetkikler yapıldı, muayenelere gittim, ilaç giderlerim oldu. Çevreden duyduğum kadarıyla bu inşaatta 3 köpek beslendiğini, bu köpeğin de onlardan biri olduğu söylendi. Uzun süre tedavi gördüm" diyerek sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

SANIKLAR SUÇU BİRBİRİNE ATTI

Sanıklar ise suçu birbirine atarak sorumluluk kabul etmediğini belirtti. İş yerini kiralayan sanık, kulübeyi bekçinin koyduğunu ve köpeklere onun baktığını söyledi. Bekçi," Suçu bana yıkmaya çalışıyorlar, köpeği sanıklar muhafaza ediyordu" diyerek suçlamaları reddetti. Mahkeme, mağdur Aynur Kaynar'ın saldırı nedeniyle uğradığı zarara ilişkin belgelerini sunması için duruşmayı erteledi.