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 | Efe Demir

İstanbul'da korkunç cinayet! İki aylık eşini tek yumrukla öldürdü

İstanbul Küçükçekmece'de iki ay önce dünya evine giren bir çiftin yuvası, şiddetli bir kavgayla kana bulandı. İddiaya göre, kıskançlık krizi sonrası çıkan tartışmada, 27 yaşındaki Özlem Ö., eşi Nazım Ö.'nün yumruğuyla hayatını kaybetti. İşte dehşet veren olayın detayları...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.07.2025
saat ikonu 12:17
|
GÜNCELLEME:
01.07.2025
saat ikonu 12:52

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinde iki aylık evli çift Nazım Ö. ve Özlem Ö. henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma başladı. Nazım Ö. emniyette verdiği ilk ifadesine göre, eşi Özlem Ö.'nün kendisine "Sen beni aldatıyorsun, ben de seni aldatıyorum" demesi üzerine tartışma büyüdü. Öfkesine hakim olamayan Nazım Ö., eşine mutfak bölümünde yumruk attı. Aldığı darbeyle dengesini kaybeden Özlem Ö., kafasını mutfak tezgahına çarparak ağır yaralandı.

İstanbul'da korkunç cinayet! İki aylık eşini tek yumrukla öldürdü


YEĞENİNİN İHBARI CİNAYETİ ORTAYA ÇIKARDI

Çiftin tartışma seslerini duyan, adamın bir üst katta oturan yeğeni, durumdan şüphelenerek daireye geldi. İçeri girdiğinde yengesi Özlem Ö.'yü mutfak tezgahının yanında hareketsiz yatarken bulan yeğen, durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri, dairede geniş çaplı inceleme başlattı. Yapılan ilk incelemelerin ardından Özlem Ö.'nün cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İstanbul'da korkunç cinayet! İki aylık eşini tek yumrukla öldürdü

"KADINI YERDE YATARKEN GÖRDÜĞÜMDE ÖLDÜĞÜNÜ ANLADIM"

Olayı gören mahalle sakinlerinden Pınar Baydemir "Dün gece saat 03.00 sıralarında kalktım kapıda ambulans vardı. Polis ekipleri vardı ilk olarak ne olduğunu anlamadım ama sonra balkondan baktığımda mutfakta yerde yatan kadını gördüm. Kadını o halde görünce öldüğünü anladım. Sonrasında cenaze arabası geldi ve kadını götürdüler. Eşler arasında tartışma sonucu eşini öldürdüğünü anladık. Bizim arabamızın üzerinde yumurta vardı. Biz bunun kavga esnasında olduğunu düşündük" dedi.

ETİKETLER
#tartışma
#evlilik
#şiddet
#cinayet
#Femisid
#Yaşam
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