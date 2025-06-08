İstanbul'da korkunç yamyam vakası! İş insanını öldürüp kurban eti diye dağıttılar

İstanbul'da dehşete düşüren yamyam vakasının detayları kan dondurdu. Afganistan uyruklu iş insanı kurban bayramında esrarengiz şekilde sırra kadem bastı. Polis ekipler iş insanının telefonuna başka bir SIM kartı takıldığı ve kullanıldığını tespit etti. Yapılan incelemelerde iş insanının en son gittiği ev bulundu ve baskın yapıldı. Şüphelilerin iş insanını banyoda parçalara ayırıp 'Kurban kestik' diye etini komşulara dağıttığı ortaya çıktı. İşte kan donduran olayın detayları...

İstanbul'da 2002 yılında yaşanan olayın detayları kan dondurdu. Sırra kadem basan iş insanının dayısı emniyete kayıp ihbarında bulununca dehşete düşüren olay ortaya çıktı. Endişeli dayı, yeğeninin 2 gündür eve gitmediğini ve hayatından şüphe ettiğini belirtti. Dayısının başvurusu kayıplar masasına gitti. Ancak önemli bir konu olabileceği için olay Gayrettepe’nin en ağır masası olan cinayet masasına verildi. Cinayet masasında ise olay cinayet uzmanı Mustafa Bayram’a verildi. Bayram yıllar sonra vahşetin tüm detaylarını tek tek anlattı. İşte detaylar...

HER ŞEY TEK TEK İNCELENDİ

Tecrübeli dedektif Bayram ve ekibi hemen çalışma başlattı. Cinayet uzmanı emekli polis memuru Mustafa Bayram dehşet veren olayın detaylarını anlattı. Bayram “Tabii önemli bir iş insanıydı. En son nereye gittiğini ve kimlerle görüştüğünü bulmamız gerekiyordu. Zengin bir iş insanı olduğu için bu, parayla ilgili bir durum da olabilir diye hesap hareketlerine baktık. Hesap hareketlerini incelediğimizde, anormal bir hareket görülmüyordu.” dedi.

DAVADA ESRARENGİZ KADIN

Cep telefonu numarasının kayıtlarını inceleme aldıklarını belirten Bayram şöyle devam etti: "Afgan iş insanının kullandığı cep telefonu kayıtlarını incelediğimizde, adamın telefonu kapanmadan son iki gün içinde İran, Özbekistan ve Afganistan’la yoğun bir telefon trafiğini yaptığını gördük. Ama bu görüşmeler bizim işimize pek yaramıyordu. Bizim için en önemli ipucunun, adamın cep telefonu kapandıktan sonra makineye başka bir SIM kartın takılması olduğunu tespit ettik. Bu cep telefonunu kullanan kişi de bir kadın çıktı. Ve tam 15 gün bu telefonu kullanmış. Bu kadın kimdi? Kayıp iş insanıyla bağlantısı neydi? Tüm bunları araştırmamız lazımdı."

BAĞLANTILAR GÜÇLENDİ

Kayıp iş insanı öldürüldü mü? Fidye için kaçırıldı mı? O da bilinmiyordu. Çünkü ortada ne bir ceset ne de bir fidye isteme vardı. Kadının kim olduğunu tespit eden cinayet masası, soruşturmayı derinleştirdi. Ortalarda bulunmayan kadın kimlerle bağlantılıydı? O araştırılmaya başlandı. Zincirleme izler iş insanın kaybolduğu Zeytinburnu’na uzandı. Kadının bağlantılı olduğu birkaç Afgan ve İranlı tespit edildi.

Tespit edilen bu isimler Zeytinburnu’nda oturuyordu. Cinayet uzmanı Bayram bulunan izlere uzanan soruşturmayı şöyle anlattı: "Kadının bağlantılarından Afgan olan isimlere ulaştık. Kadın ortalarda yoktu. Ama kadının bağlantısı olduğu bir kişiyi tespit ettik. Biz iş insanının en son Zeytinburnu'nda gittiği bir adresten sonra bir daha kendisine ulaşılmadığını biliyorduk. Bu bağlamda, Afgan birini de tespit edince, bunlar üzerinde yoğunlaştık."

"KURBAN KESTİK" YALANI

Evde 3 Afgan oturuyordu. Eve gidildi. İçeri giren cinayet masası dedektifleri her olayda olduğu gibi bu olayda da hemen evin içini göz ucuyla inceledi. Banyodaki yeni yapılmış badana izleri göze çarptı. Bayram, duvara sıçramış kan izlerini badanayla kapattıklarını fark ettiklerini belirterek, "Evi görür görmez olay yeri burası dedik. Tabii bizim bunu delillendirmemiz gerekiyordu. Banyo duvarındaki kan izlerini kapatmak için badana yapmışlar. Sorduk ne yaptınız burada diye bize ‘Kurban kestik. Kan sıçradı komşularımıza da dağıttık’ dediler. Tabii ki bu bize inandırıcı gelmedi. Olay yeri inceleme ekip arkadaşlarımızı çağırdık." dedi.

"BİZE KURBAN ETİ DAĞITTI"

Olay yeri inceleme ekipleri badana yapılan duvardaki izleri incelemek için aldı. Ayrıca evde bulunan ve duvarın silinmesinde kullanılan bir fırça da incelenmek üzere alındı. Afgan şüphelinin ‘Kurban kestik’ iddiası üzerine komşuların bilgisine başvuruldu. Afganların ev sahibi verdiği ifadesinde, kiracılarını teyit ederek "Evet bize kurban kestik dana eti dedi. Bize et getirdiler" dedi. 3 şüphelinin cinayet masasında ifadeleri alındı. İfadelerinde iş insanının kendi evlerine gelmediğini belirterek, kendisinin nerede olduğunu da bilmediklerini söylediler. Evden alınan bulguların sonucu hemen çıkmadığı için 3 şüpheli serbest bırakıldı.

HER ŞEYİ ORTAYA ÇIKARAN DETAY

Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderilen kan örneklerinin bir insan kanı olduğu saptandı. 'Kurban için dana kestik' diyen Afgan şüpheliler yalan söylemişti. Çıkan sonuç hayvan kanı değil insan kanıydı. Peki bu insan kanıysa iş insanının kanı olabilir miydi? Bunun için de iş insanının dayısında kaldığı evde bulunan saç tokasındaki kepekten DNA karşılaştırılması yapıldı. Çıkan sonuç bulunan kan kayıp iş insanı İsmet beye aitti.

EVE ÇAĞIRIP KATLETTİLER

Olay yeri tespit edilmişti. Daha önce serbest bırakılan 3 şüpheli DNA’nın uyuşması üzerine yeniden gözaltına alındı. Ortaya deliller konunca iki şüpheli tüyler ürperten cinayeti itiraf etti. Tanıştıkları iş insanını eve çağırarak öldürmüşlerdi.

'KURBAN KESTİK' DİYE KOMŞULARA DAĞITTILAR

Yapılan soruşturmada vahşetin inanılmaz ayrıntıları çıkmaya başladı. Öldürdükleri iş insanını yok etmek için onu banyoda parçalara ayırıp komşulara ‘kurban kestik’ diye dağıttılar. Tüyler ürperten olay gündemde bomba etkisi yarattı.

Şüphelilerle ilgili iddianame hazırlandı. İddianameye göre, Zeytinburnu'nda dayısının evinde kalan 43 yaşındaki iş insanı arkadaşlarıyla buluşmaya gitti, bir daha geri dönmedi. Dayısı polisten yardım istedi. Çalışmalar sonucunda Halil B.’nin evinin duvarlarında yeni yapılan badananın altında ve lavaboda kan izleri bulundu. Şüpheli Halil B. bunu, "Kurban kestim" diye açıkladı. Ancak kan lekelerinin kayıp iş insanına ait olduğu belirlendi. Bunun üzerine, Halil B. ile ev arkadaşları Mehmet C. ve Cora Ç. gözaltına alındı. Sanıklar, parası için öldürdükleri iş insanını parçalara ayırıp, etini komşulara kurban eti diye dağıttıklarını itiraf ettiler. İddianamede sanıklar hakkında, "canavarca bir his zevki ile adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istendi.

TANIKLAR: "KEMİKLER BÜYÜKTÜ"

İlk duruşma şoke eden ifadelere tanık olundu. Mahkemede ev sahipleri tanık olarak dinlendi. Tanık çift, "Bize dana eti diye getirdiler. Kemikleri biraz büyüktü. Tadı güzeldi ama. Hala inanamıyorum" dediler. Bakırköy 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi, "Canavarca bir his zevki ile adam öldürme" suçlamalarıyla yargılanan 3 şüpheliden 2’sini ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti. Bir kişi hakkında ise beraat kararı verdi.