İkitelli'de kimya deposunda korkutan yangın! Patlama sesleri yükseliyor

İstanbul'da İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kimya deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayın ihbar edilmesi üzerine çevreye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Milas Caddesi’nde bulunan kimya deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Patlama seslerinin geldiği yangının ihbar edilmesi üzerine çevreye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

ALEVLER OTOMOBİLLERE DE SIÇRADI

Alevler, deponun bitişiğindeki alanda park halinde bulunan otomobillere de sıçradı. Patlama seslerinin de duyulduğu yangının deponun çevresindeki kurbanlık satış alanı, benzin istasyonu ve doğal gaz tanklarına sıçramaması için önlem alındı. Kurbanlık hayvanlar itfaiye ekiplerince tahliye ediliyor. Polis ekipleri de patlama riskine karşı çevredeki vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Yangın nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu meydana geldi.

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