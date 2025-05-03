İstanbul'da korkutan yangın! Kimyasal depo alev aldı

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde akşam saatlerinde yangın paniği yaşandı. Kimyasal madde üretilen bir depoda çıkan korku dolu anlara yol açtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbul Zeytinburnu'ndaki 3 katlı bir iş yerinde yangın çıktı. Yangının kimyasal madde üretilen depoda çıkması paniğe neden oldu.

SANAYİ SİTESİNDE YANGIN

Yangın, saat 22.30 sıralarında Zeytinburnu Maltepe Mahallesi'nde bulunan Akınsal Sanayi Sitesi'ndeki 3 katlı iş yerinde çıktı.

KİMYASAL DEPO ALEV ALDI

Edinilen bilgiye göre, kimyasal madde üzerine faaliyet gösteren bir iş yerinin deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibinin binanın 2. ve 3. katlarındaki yangına müdahalesinin devam ettiği öğrenildi.