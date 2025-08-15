Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

İstanbul’da kuvvetli fırtına gemi batırdı: Mürettebat böyle kurtarıldı!

İstanbul'da etkisini artıran şiddetli fırtına, Yenikapı açıklarında bir deniz kazasına neden oldu. Öğle saatlerinde Marmara Demir Sahası'nda seyreden bir acente botu, yüksek dalgalara dayanamayarak battı. İşte detaylar...

İstanbul’da kuvvetli fırtına gemi batırdı: Mürettebat böyle kurtarıldı!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.08.2025
saat ikonu 19:16
|
GÜNCELLEME:
15.08.2025
saat ikonu 19:16

İstanbul’da etkili olan kuvvetli fırtınaya rağmen denize açılan bir battı. ekipleri tarafından batan gemideki 4 kişi sağ olarak kurtarıldı. Olay, öğlen saatlerinde Yenikapı açıklarında Marmara Demir Sahası'nda meydana geldi.

İstanbul’da kuvvetli fırtına gemi batırdı: Mürettebat böyle kurtarıldı!



İddiaya göre, kuvvetli fırtınaya rağmen denize açılan acente botu, yüksek dalgaların arasında kalarak battı. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri sevk edildi.

Batan geminin 4 kişilik mürettebatı Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekiplerin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

