İstanbul'da mağazaya silahlı saldırı: 5 yaralı

İstanbul Bağcılar’da bir kişi, giyim mağazasına silahlı saldırı düzenledi. Yaşanan saldırı sırasında 4 müşteri ile 1 çalışan yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Bağcılar ilçesi Fatih Mahallesi Pazar Caddesi üzerinde bulunan bir giyim mağazasında saat 20.00 sıralarında yaşanan olayda henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, giyim mağazasının önüne gelerek yanındaki silahla ateş etmeye başladı.

MÜŞTERİLER VE ÇALIŞAN YARALANDI

Kurşun yağmuruna tutulan mağazada, o sırada içeride bulunan 4 müşteri ve 1 çalışan yaralandı. Saldırı sonrası şüpheli yaya olarak kaçarken kanlar içinde yere yığılan yaralılıar çevredekilerden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.