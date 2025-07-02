İstanbul'da mahalleyi karıştıran şemsiye! Gören polisi aradı: Ekipler alarma geçti

İstanbul Silivri’de yaşanan olay şaşkına çevirdi. Bir evin balkonunda duran şemsiyeyi görenler polise ihbarda bulundu. Polisin olay yerine gittiğinde gördüğü manzara ise sosyal medyada gündeme oturdu.

İstanbul Silivri’de yaşayan bir vatandaş sıcak havalar yüzünden evinin balkonuna şemsiye koydu. Sıcak şemsiyeyi görenler ise şeklinden dolayı ev sahibinin kendisini astığını düşündü. İntihar vakası olduğunu düşünenler durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Şoke eden olay karşısında ne yapacağını bilemeyen vatandaş o anları saniye saniye kaydetti.

"BİRİNİN KENDİNİ ASTIĞINI DÜŞÜNMÜŞLER"

O anlar kaydeden vatandaş "Balkona şöyle bir şemsiye koydum. Bu şemsiyeyi görenler, birinin kendini astığını zannederek ihbar etmiş.” diyerek olayı anlattı.