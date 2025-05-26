İstanbul'da salı trafiği! Fenerbahçe kutlamaları nedeniyle bu yollar kapanacak

İstanbul Valiliği, Fenerbahçe Beko’nun şampiyonluk kutlaması nedeniyle yarın bazı ana arterlerin trafiğe kapatılacağını duyurdu. Özellikle Kadıköy ve Bostancı çevresinde seyahat edecekler için önemli uyarılar yapıldı. Saat 15.00’ten itibaren hangi yollar kapalı olacak, hangi güzergahlar kullanılabilecek? İşte detaylar...

İstanbul Valiliği, Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın şampiyonluk kutlaması dolayısıyla 27 Mayıs Pazartesi günü bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

YARIN SAAT 15.00'TEN İTİBAREN KAPALI

Valilikten yapılan açıklamada, yarın saat 15.00'ten program bitimine kadar Büyükyalı Caddesi-Turgut Özal Bulvarı kesişimi ile Bostancı Meydan arası sahil yolu Kadıköy istikameti, Bağdat Caddesi Bostancı Meydan ile Bağdat Caddesi Mustafa Mazhar Bey Sokak arası ve bu caddeye çıkan tüm sokakların trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Açıklamada, kapatılacak yollara alternatif olarak, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (Minibüs Yolu), Şemsettin Günaltay Caddesi, D-100 Karayolu, Cemil Topuzlu Caddesi ve Turgut Özal Bulvarı güney istikametinin kullanılabileceği kaydedildi.