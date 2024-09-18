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İstanbul'da Süper Kanlı Ay Tutulması! Yüzde 14 daha büyük görüldü

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı, TGRT Haber
18 Eylül 2024 07:25 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 07:40

İstanbul'da 2024 yılının son Ay tutulması meydana geldi. Tutulma sırasında Ay yüzeyinin kırmızı renge bürünmesiyle oluşan Süper Kanlı Ay tutulması, gökyüzünde görsel şölen oluşturdu. Ay, normalde yüzde 14 daha büyük göründü.

İstanbul​'da 2024 yılının dördüncü ve son Ay tutulması​ gerçekleşti. "Süper Kanlı Ay Tutulması" olarak adlandırılan ay tutulması, İstanbul semalarında görsel şölen oluşturdu. 

Süleymaniye Camii ve Rüstem Paşa Camii minarelerinin arasında görüntülenen "Süper Kanlı Ay Tutulması" görenleri kendine hayran bıraktı. Tutulma sırasında Ay yüzeyi kırmızı renge büründü. Saat 05.15’te başlayan ay tutulması saat 06.15’e kadar sürdü.

İstanbul'da Süper Kanlı Ay Tutulması! Yüzde 14 daha büyük görüldü - 1. Resim

NORMALDEN DAHA BÜYÜK GÖRÜNDÜ

Normalden yüzde 14 daha büyük görülen Süper Ay, dünyanın gölgesinde kalarak kısmi ay tutulması oluşturdu.

İstanbul'da Süper Kanlı Ay Tutulması! Yüzde 14 daha büyük görüldü - 2. Resim

Ay'ın tutulma anında oluşturduğu görüntü, Avrupa ve Afrika'nın yanı sıra Asya'nın büyük bir kısmı ile Kuzey ve Güney Amerika'da da görülebildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı, TGRT Haber
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