İstanbul'da trafiğe kapatılacak olan yollar 31 Aralık 1 Ocak! İstanbul'da yollar ne zaman trafiğe kapatılacak, açılacak?

31 Aralık İstanbul'da trafiğe kapatılacak olan yollar duyuruldu. İstanbul Valiliği tarafından yılbaşı tedbirleri nedeniyle 31 Aralık'ta ve Galata Köprüsü'nde Filistin için düzenlenecek yürüyüş kapsamında 1 Ocak'ta trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar açıklandı. Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre 31 Aralık'ta Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş ve Kadıköy'de bazı yollar trafiğe kapatılacak. 1 Ocak 2026 tarihinde ise Fatih ve Beyoğlu'nda gerçekleşecek "Türkiye Gençlik Vakfı Yürüyüş Programı" nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacak belirtildi. Valilik tarafından yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar tarafından İstanbul'da trafiğe kapatılacak olan yollar ve alternatif güzergahlar merak edilmeye başlandı. İstanbul Valiliği 31 Aralık - 1 Ocak İstanbul'da yolların ne zaman trafiğe kapatılacağını ve açılacağını açıkladı.

İSTANBUL'DA TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR 31 ARALIK?

İstanbul Valiliği tarafından açıklanan bilgilere göre 31 Aralık'ta saat 14.00 itibarıyla İstiklal, Takı Zafer, Asmalı Mescit, Atıf Yılmaz, Yeni Çarşı, Turnacıbaşı, Hamalbaşı, İlk Belediye, Yolcuzade İskender ve Sadi Konuralp caddeleri, Dünya Sağlık, Osmanlı, Zambak, Balo, Meşelik, Sadri Alışık, Aslan Yatağı, Ensiz ve Postacılar sokaklar ile Kumbaracı ve Kazancı yokuşları ile bu yollara çıkan tüm cadde ve sokaklar, Sıraselviler Caddesi Hocazade Sokak ile Taksim Meydanı arasında olan kısım ve Meşrutiyet Caddesi Karayel Sokak ile Hamalbaşı Caddesi arasında kalan kısım trafiğe kapatılacak.

Saat 22.00'den itibaren ise Refik Saydam Caddesi ile Tarlabaşı Bulvarı Taksim istikametlerinde tek yön olarak araç trafiğine izin verilmeyecek.

Şişli'de ise 31 Aralık'ta Mim Kemal Öke ve Abdi İpekçi caddeleri ile Bostan, Atiye, Altın ve Prof. Dr. Fevzi Fevzioğlu sokaklar ile bu yollara çıkan tüm cadde ve sokaklar saat 14.00'ten itibaren kapalı olacak.

Beşiktaş'ta Palanga Caddesi ile Kırbaç, Kireçhane ve Alay Emini sokaklar ile bu yollara çıkan tüm ve cadde ve sokaklar kapanırken, Kadıköy'de ise Bahariye, General Asım Gündüz, Albay Faik Sözdener ve Mühürdar caddeleri ile Badem Altı, Leylek, Tuğlacı Emin Bey, Caddebostan İskele sokakları yılbaşı tedbirleri nedeniyle trafiğe kapatılacak.

BEŞİKTAŞ, ŞİŞLİ, KADIKÖY YOLLAR NE ZAMAN AÇILACAK 31 ARALIK?

İstanbul Valiliği tarafından açıklanan bilgilere göre yılbaşı tedbirleri nedeniyle trafiğe kapatılacak olan yollar etkinliklerin sona ermesinin ardından tekrardan açılacak. 1 Ocak 2026 Perşembe günü sabah erken saatlerde Beşiktaş, Şişli, Kadıköy'de yolların tekrardan trafiğe açılması bekleniyor.

İSTANBUL'DA TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR 1 OCAK

1 Ocak'ta yapılacak Türkiye Gençlik Vakfı Yürüyüş Programı kapsamında Galata Köprüsü ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar 31 Aralık 2025 saat 22.00 itibarıyla trafiğe kapatılacak. Fatih'te ise saat 03.00 itibarıyla Ragıp Gümüşpala, Reşadiye, Ankara, Ebu Suud, ​​​​​​​Divanyolu ve Alemdar caddeleri ile bu yollara çıkan tüm cadde ve sokaklar, Sahil Kennedy Caddesi Aksakal Sokak kesişimi ile Reşadiye Caddesi kesişimi arasında kalan kısımda trafik akışı verilmeyecek.

Beyoğlu'nda ise saat 03.00 itibarıyla program bitimine kadar Alageyik ve Yüksek Kaldırım sokakları ile bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar, ​​​​Bankalar, Tersane, Necatibey, Kemeraltı caddeleri ve Meclisi Mebusan Caddesi Dolmabahçe Gazhane Caddesi kesişimi ile Kemeraltı Caddesi kesişimi arasında kalan kısmın trafiğe kapatılacağı açıklandı. 1 Ocak 2026 Perşembe günü etkinliğin bitimine kadar bu yollar trafiğe kapalı kalacak.