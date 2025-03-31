İstanbul'da trafik felç oldu! Harita kıpkırmızı: Araçlar ilerleyemiyor

Ramazan Bayramı'nın 2. gününde de trafik yoğunluğu zirve yaptı. Sabah saatlerinde yüzde 10' olarak ölçülen yoğunluk, ilerleyen saatlerde yüzde 72'ye kadar yükseldi.

9 günlük bayram tatilini fırsat bilen İstanbullular, yazlık bölgelere ya da memleketlerine akın etti. Kentte kalanlar ise güzel havanın tadını çıkarmak için sahillere ve piknik alanlarının yolunu tuttu. Megakette sabah saatlerinde trafik yoğunluğu dipleri görürken öğlen saatlerinden sonra oldukça artış gösterdi.

YÜZDE 72'YE DAYANDI

İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın 2'nci gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kentin birçok turistik noktasında hareketlilik yaşanırken E-5 Ankara istikametinde de uzun araç kuyrukları oluştu, trafik kimi bölgelerde durma noktasına geldi. İBB Cep Trafik uygulaması verilerinde yoğunluk yüzde 72 olarak ölçüldü.