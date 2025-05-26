İstanbul'da trafik kilitlendi! Yoğunluk yüzde 81 oldu

İstanbul'da, haftanın ilk iş gününde trafik, sabah erken saatlerde etkili olan yağış nedeniyle yoğunlaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, 08.45 itibarıyla İstanbul genelinde yoğunluk yüzde 81 olarak ölçüldü.

İstanbul'da gece boyu etkili olan yağmur sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Haftanın ilk iş gününde etkili olan yağış kent genelinde trafiği kilitledi. İBB'nin trafik yoğunluk haritasına göre 08.45 itibarıyla yoğunluk yüzde 81'e ulaştı.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolu Edirne istikametinde Kartal ve Göztepe arasında görülen, ters istikamette ise Uzunçayır kavşağından başlayan trafik yoğunluğu Maltepe'ye kadar sürüyor. TEM Otoyolu'nun Edirne yönünde Sultanbeyli'den Ataşehir'e, Ankara istikametinde ise Çamlıca Gişeleri öncesinde araçlar güçlükle ilerliyor.

Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde Uzunçayır'dan itibaren başlıyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Kozyatağı'ndan itibaren araçlar yavaş seyrederken Avrasya Tüneli'nde de Acıbadem'den itibaren trafik yoğunluğu görülüyor.

AVRUPA YAKASINDA YOĞUNLUK

Avrupa Yakası'nda ise D-100 kara yolunun Ankara yönünde Beylikdüzü, Avcılar, Bakırköy, Zeytinburnu, Topkapı, Okmeydanı, Çağlayan ile Zincirlikuyu'da araçlar güçlükle ilerliyor. TEM Otoyolu Esenyurt ve Mahmutbey Gişeleri'nde Ankara istikametinde, Basın Ekspres Yolu'nda her iki yönde, TEM Otoyolu'nda ise Gaziosmanpaşa ile Kağıthane arasında yoğun trafik dikkati çekiyor.