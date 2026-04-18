İstanbul'da tramvay seferlerine maraton ayarı

Dünya Atletizm Birliği kriterlerine göre dünyanın 10, Avrupa'nın ise 3 "Gold Label" sahibi yarı maratonu arasında bulunan Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu, 19 Nisan Pazar günü koşulacak.

PAZAR GÜNÜ BU SAATLERE DİKKAT

Metro İstanbul bu nedenle T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı rotasında düzenlemeye gidildiğini açıkladı. Pazar günü 07.00-13.30 saatleri arasında seferler Sirkeci-Bağcılar istasyonları arasında yapılacak.

Ayrıca yapılan açıklamada; maratona katılacakların göğüs numaralarını, görevlilerin ise kartlarını göstererek 06.00-15.00 saatleri arasında hatları ücretsiz kullanabileceği ifade edildi.



https://x.com/metroistanbul/status/2045208646762582386?s=20