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 | Özge Sönmez

İstanbul'da vahşet! Cinsel istismara uğrayıp hamile kaldı: Eski nişanlısı acımasızca katletti

İstanbul Sarıyer'de cinsel istismara uğrayan ve hamile kalan 18 yaşındaki Oya Budak, eski nişanlısı tabancayla vuruldu. Ağır yaralanan genç kadın, kaldırıldığı hastanede karnındaki bebeğiyle birlikte hayatını kaybetti. Genç kıza tecavüz eden sapığın ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

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İstanbul'da vahşet! Cinsel istismara uğrayıp hamile kaldı: Eski nişanlısı acımasızca katletti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.06.2025
saat ikonu 09:08
|
GÜNCELLEME:
26.06.2025
saat ikonu 09:22

İstanbul Sarıyer'de gece saatlerinde yaşanan olay kan dondurdu. 5 buçuk aylık hamile olan 18 yaşındaki Oya Budak, eski nişanlısı tarafından göğsünden vurularak katledildi. Katil Samet T. ile Oya Budak'ın bir süre önce nişan bozduğu, nedeninin ise genç kadının cinsel istismara uğrayıp hamile kalması olduğu öğrenildi. Budak'a cinsel istismarda bulunan sapığın ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

İSTİSMARA UĞRAYINCA TERK EDİLDİ

Öte yandan Oya Budak'ın, 6 ay önce cinsel istismara uğrayıp hamile kaldığı ve bu yüzden Samet T. ile nişanının bozulduğu ortaya çıktı. Budak'a cinsel istismara bulunan kişinin ise tutuklandığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Samet T. ile Oya Budak bir süre önce nişanlandı. Ancak, bu süreçte Oya Budak'a ismi öğrenilemeyen bir başka kişi cinsel istismarda bulundu, Budak hamile kaldı. Bunu öğrenen Samet T., Budak ile olan nişanını bozdu.

BARIŞMAK İÇİN ÇAĞIRDI, GÖĞSÜNDEN VURUP ÖLDÜRDÜ

Samet T., Oya Budak'ı dün saat 23.00 sıralarında Kocataş Mahallesi Kılıçpınar Caddesi'ne konuşmaya çağırdı. Burada çıkan tartışmada, Samet T., yanında bulunan silah ile 5 buçuk aylık hamile Budak'a ateş etti. Göğsüne ve kulağına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Oya Budak, kanlar içinde yere yığıldı. Samet T. ise babasına ait olan 34 ES 1380 plakalı araçla kaçarken, sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İstanbul'da vahşet! Cinsel istismara uğrayıp hamile kaldı: Eski nişanlısı acımasızca katletti

HAMİLE KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Oya Budak, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Burada ameliyata alınan Budak, yapılan müdahalelere rağmen kurtulamadı. Karnındaki bebeğiyle birlikte yaşamını yitirdi.

KATİL ZANLISI YAKALANDI

Olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatan Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği polisleri, şüpheli Samet T.'nin Kağıthane'de olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda Samet T., olaydan kısa süre sonra, bugün gece saatlerinde yakalandı. Gözaltına alınan Samet T. emniyete götürüldü. Öte yandan, Oya Budak'a yaklaşık 6 ay önce cinsel istismarda bulunan kişinin ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

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ETİKETLER
#cinayet
#hamile
#istismar
#Femisit
#Nişan Bozma
#Yaşam
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