İstanbul’da vapur faciası: 10 yaşındaki kız denize düştü

İstanbul Boğazında korkutan anlar yaşandı. Henüz 10 yaşındaki bir kız çocuğu, vapurdan denize düşerek ölümle burun buruna geldi. O görüntüler cep telefonu kayıtlarına yansıdı

İstanbul Boğazı’nda yaşanan panik dolu dakikalar, kameralara saniye saniye yansıdı. Beşiktaş’ta iskeleden yeni ayrılan bir vapurdan denize düşen 10 yaşındaki kız çocuğu, çevredeki vatandaşların ve Sahil Güvenlik ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.

ÖZEL TEKNENİN KAPTANI HEMEN KURTARDI

Beşiktaş sahilinde meydana gelen olayda vapurun hareketinden kısa süre sonra küçük kız bir anda dengesini kaybederek denize düştü. O esnada bölgede bulunan iş insanı Sebahattin Seven’e ait özel teknenin kaptanı durumu fark ederek hiç zaman kaybetmeden denize can simidi attı.

Kısa süre içinde olay yerine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, küçük kızı denizden çıkardı. İlk müdahalesi yapılan çocuk, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Denizde yaşanan bu can pazarı, çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde yaşanan panik ve kurtarma anları izleyenlerin yüreğini burktu. Küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.