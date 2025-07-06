İstanbul'da vinç dehşeti! 23 aracı ezip geçti

İstanbul
Başakşehir'de 23 aracın geldiği hal görenleri dehşeti düşürdü. İnşaat bölgesine gitmeye hazırlanan vinç kontrolden çıkmasıyla 23 araca birden çarptı.
Başakşehir'in Güvercintepe semtinde facianın eşiğinden dönüldü. Seyrek Sokak'ta operatörün inşaat çalışması yapmak üzere hazırladığı vinç kontrolden çıkarak yokuş aşağı kaydı.
Yokuştaki 23 araca çarpa çarpa giden iş makinesi güçlükle durabildi. Şans eseri bölgede insan bulunmamasıyla can kaybı yaşanmadı. Olayın ardından çekilen görüntülerde çok sayıda aracın adeta hurdaya çıktığı dikkat çekti.
İhbar sonrası bölgeye polis ve itfaiye ekipleri gönderildi. Çekici yardımıyla araçlar yoldan kaldırılarak sokak trafiğe tekrar açıldı.