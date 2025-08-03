İstanbul’da yapılan "Huzur" denetimine, Emniyet Müdürü Selami Yıldız'da katıldı

İstanbul’un dört bir yanında suçla mücadele için düğmeye basan İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Ümraniye’de geniş çaplı bir asayiş ve narkotik uygulaması düzenledi. Akşam saat 20.00’de başlayan operasyona narkotik köpeği ve helikopter desteğiyle havadan, karadan, denizden katılım sağlandı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Dudullu Meydanı’ndaki denetim noktasında ekipleri yerinde denetledi.

VATANDAŞLA SOHBET, ÇOCUKLARA OYUNCAK

Denetim sırasında vatandaşlarla bir araya gelen Yıldız, halkla sıcak bir sohbet gerçekleştirdi. Çocuklarla yakından ilgilenip onlara oyuncak hediye eden Yıldız, uygulamanın suçla mücadeledeki önemini anlattı. Basın mensuplarına konuşan Yıldız, “İstanbul’un huzuru Türkiye’nin huzurudur anlayışıyla bu akşam 39 ilçede huzur uygulamalarımıza deniz ve hava unsurlarımızla destek veriyoruz. İstanbul’umuzun dört bir yanında gece gündüz demeden sürdürdüğümüz bu uygulamalar, vatandaşımızın can ve mal güvenliği için. İstanbul halkı hiç şüphe etmesin, gece gündüz 7/24 suç ve suçlunun karşısındayız. Halkımızın desteği bizim için önemli. Fedakârca görev yapan meslektaşlarımıza ve siz değerli basın mensuplarına teşekkür ediyorum” dedi.

SUÇLA MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen uygulamaya, Narkotik, Organize Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik ve Deniz Liman şube müdürlükleri ile tüm ilçe emniyet müdürlükleri katıldı. Yıldız, denetim sonrası Esenyurt’taki uygulama noktasına geçerek çalışmaları izledi. Vatandaşlar, emniyetin kararlı tutumunu takdirle karşıladı.