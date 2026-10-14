AKOM’un değerlendirmelerine göre İstanbul başta olmak üzere ülkemizin tamamına yakın bölümünde Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ve Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemlerin etkili olması bekleniyor. Etkili olması beklenen kuvvetli sağanak ve fırtına nedeniyle 15 Ekim Perşembe günü okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Peki İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 15 Ekim perşembe okul var mı?







İSTANBUL’DA 15 EKİM PERŞEMBE OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul’da 15 Ekim Perşembe günü okulların tatil edildiğine ilişkin resmi bir karar bulunmuyor. İstanbul Valiliği tarafından eğitime ara verildiğini duyuran bir açıklama yapılmadığı sürece okullarda derslerin normal şekilde devam etmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağış ve fırtına uyarıları, tek başına okulların tatil edildiği anlamına gelmiyor. Valilik tarafından yeni bir karar alınması halinde eğitime ara verilmesinin kapsamı ve uygulanacağı bölgeler resmi duyuruyla netleşecek.

İSTANBUL’DA FIRTINA VE SAĞANAK YAĞIŞ NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde kuvvetli fırtına ve sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Yapılan değerlendirmelere göre olumsuz hava koşullarının 15 Ekim Perşembe günü öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Rüzgârın saatte 50 ila 80 kilometre hıza ulaşabileceği tahmin edilirken kuvvetli yağışların su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara neden olabileceği belirtiliyor. Vatandaşların güncel meteorolojik uyarıları takip ederek tedbirli olması gerekiyor.

İSTANBUL’DA HANGİ İLÇELERDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR?

AKOM’un hava durumu değerlendirmesine göre kuvvetli yağışların İstanbul’un bazı ilçelerinde daha etkili olması bekleniyor.

Avrupa Yakası’nda Çatalca, Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Başakşehir, Esenyurt ve Büyükçekmece; Anadolu Yakası’nda ise Maltepe, Kartal, Sultanbeyli, Pendik, Tuzla ve Şile yağış uyarısı yapılan ilçeler arasında yer alıyor.

Bu ilçelerde yaşayanların özellikle ani su baskını, kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olması isteniyor. Ancak ilçelere yönelik yağış tahminleri, o bölgelerde okulların tatil edildiği anlamına gelmiyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ’NDEN OKUL TATİLİ AÇIKLAMASI GELDİ Mİ?

15 Ekim Perşembe günü okulların tatil edilmesine ilişkin güncel karar için İstanbul Valiliği’nin resmi duyurularının takip edilmesi gerekiyor. Hava koşullarına bağlı olarak yeni bir açıklama yapılması halinde öğrenciler ve veliler, eğitime ara verilip verilmeyeceğine ilişkin bilgiye resmi kanallardan ulaşabilecek.