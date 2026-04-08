İstanbullular 9 Nisan tarihine dikkat! 20 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak

GİRİŞ:
08.04.2026
saat ikonu 15:43
GÜNCELLEME:
08.04.2026
saat ikonu 15:49
İstanbullular 9 Nisan tarihine dikkat! 20 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak

İstanbullular için kritik bir uyarı yayınlandı. 9 Nisan Perşembe günü 20 ilçede birden planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Bakı, onarım ve yatırım çalışmaları kapsamında gerçekleşecek kesintiler bazı bölgelerde akşam saatlerine kadar devam edecek. İşte ayrıntılar…

İstanbullular 9 Nisan tarihine dikkat! 20 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak

BEDAŞ tarafından yapılan açıklama ile 9 Nisan Perşembe günü, planlı elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler belli oldu. Buna göre yarın Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Sarıyer ve Zeytinburnu ilçelerinin birçok mahallesinde elektrikler gidecek. Bazı bölgelerde kesintiler kısa süreli olurken bazı mahallelerde akşam saatlerine kadar enerji verilmeyecek.

İstanbullular 9 Nisan tarihine dikkat! 20 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak

9 NİSAN 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Arnavutköy: Hadımköy, Ömerli  

Avcılar: Gümüşpala, Denizköşkler  

Bağcılar: Göztepe, Mahmutbey, Fatih  

Bahçelievler: Yenibosna Merkez, Zafer  

İstanbullular 9 Nisan tarihine dikkat! 20 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak

Bakırköy: Ataköy 7-8-9-10. Kısım, Yeşilköy  

Başakşehir: İkitelli OSB, Ziya Gökalp, Kayabaşı  

Bayrampaşa: Altıntepsi, Orta  

Beşiktaş: Levent, Etiler, Akat  

İstanbullular 9 Nisan tarihine dikkat! 20 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak

Beylikdüzü: Adnan Kahveci, Kavaklı, Sahil

Beyoğlu: İstiklal, Kılıç Ali Paşa, Cihangir  

Büyükçekmece: Mimarsinan, Muratçeşme, Kumburgaz  

Esenler: Turgut Reis, Oruçreis  

İstanbullular 9 Nisan tarihine dikkat! 20 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak

Esenyurt: Akçaburgaz, Kıraç, Namık Kemal  

Eyüpsultan: Göktürk Merkez, Mithatpaşa  

Fatih: İskenderpaşa, Akşemsettin, Molla Gürani  

Gaziosmanpaşa: Karadeniz, Barbaros Hayrettin Paşa  

İstanbullular 9 Nisan tarihine dikkat! 20 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak

Güngören: Sanayi, Mehmet Nesih Özmen  

Kağıthane: Hamidiye, Merkez, Çeliktepe  

Sarıyer: Ayazağa, Maslak, Huzur  

Zeytinburnu: Maltepe, Seyitnizam

