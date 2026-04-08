İstanbullular 9 Nisan tarihine dikkat! 20 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbullular için kritik bir uyarı yayınlandı. 9 Nisan Perşembe günü 20 ilçede birden planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Bakı, onarım ve yatırım çalışmaları kapsamında gerçekleşecek kesintiler bazı bölgelerde akşam saatlerine kadar devam edecek. İşte ayrıntılar…
BEDAŞ tarafından yapılan açıklama ile 9 Nisan Perşembe günü, planlı elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler belli oldu. Buna göre yarın Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Sarıyer ve Zeytinburnu ilçelerinin birçok mahallesinde elektrikler gidecek. Bazı bölgelerde kesintiler kısa süreli olurken bazı mahallelerde akşam saatlerine kadar enerji verilmeyecek.
Arnavutköy: Hadımköy, Ömerli
Avcılar: Gümüşpala, Denizköşkler
Bağcılar: Göztepe, Mahmutbey, Fatih
Bahçelievler: Yenibosna Merkez, Zafer
Bakırköy: Ataköy 7-8-9-10. Kısım, Yeşilköy
Başakşehir: İkitelli OSB, Ziya Gökalp, Kayabaşı
Bayrampaşa: Altıntepsi, Orta
Beşiktaş: Levent, Etiler, Akat
Beylikdüzü: Adnan Kahveci, Kavaklı, Sahil
Beyoğlu: İstiklal, Kılıç Ali Paşa, Cihangir
Büyükçekmece: Mimarsinan, Muratçeşme, Kumburgaz
Esenler: Turgut Reis, Oruçreis
Esenyurt: Akçaburgaz, Kıraç, Namık Kemal
Eyüpsultan: Göktürk Merkez, Mithatpaşa
Fatih: İskenderpaşa, Akşemsettin, Molla Gürani
Gaziosmanpaşa: Karadeniz, Barbaros Hayrettin Paşa
Güngören: Sanayi, Mehmet Nesih Özmen
Kağıthane: Hamidiye, Merkez, Çeliktepe
Sarıyer: Ayazağa, Maslak, Huzur
Zeytinburnu: Maltepe, Seyitnizam