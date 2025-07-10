İSKİ SMS ile uyardı! Tüm İstanbullulara aynı mesaj gitti

İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük bir bölümünde hava sıcaklıkları tavan yaptı. Megakentte hissedilen sıcaklık 45 dereceyi görürken, İSKİ İstanbulluları SMS ile uyardı. Yüksek sıcaklarda su tüketiminin arttığına dikkat çeken İSKİ yaptığı uyarıda "Lütfen suyumuzu dikkatli kullanalım" ifadelerine yer verdi.

İstanbul ve birçok il kavurucu sıcaklarla mücadele ediyor. Aniden yükselen hava sıcaklıkları yurt genelinde şiddetini arttırdı. Asfalt sıcaklığının bile 50 dereceye vardığı İstanbul'da barajların doluluk oranlarında da azalma görüldü. İSKİ konu ile ilgili uyarıda bulundu. İstanbulluların telefonlarına giden SMS'te su kullanımına dikkat edilmesi gerektiği bildirildi.

İSTANBULLULARA BU SMS GİTTİ

Su kullanımına ve tasarrufuna dikkat edilmesi gerektiğini bildiren İSKİ, "Yaz aylarında yükselen sıcaklıkların etkisiyle su tüketimi her geçen gün artmaktadır. Baraj doluluk oranları mevcut durumda yeterli olsa da, suyun verimli kullanımı ve bireysel tasarruf büyük önem taşımaktadır. Günlük alışkanlıklarımızda sağlayacağımız %10'luk bir tasarruf bile su kaynaklarımızın korunmasına önemli katkı sağlayacaktır. Lütfen suyumuzu dikkatli kullanalım, geleceğimize hep birlikte sahip çıkalım" ifadelerine yer verdi.

