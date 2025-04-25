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 | Selahattin Demirel

İstanbullular yine sokakta! İşte ne zaman eve döneceklerinin cevabı

İstanbul’daki 6,2’lik deprem sonrası kentte yaşayanlar ikinci günde de parklarda gecelemeye devam ediyor. Evlere girmeye korktuğunu söyleyen vatandaşlar, bu geceden sonra evlerine döneceklerini söyledi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.04.2025
saat ikonu 00:41
|
GÜNCELLEME:
25.04.2025
saat ikonu 00:50

İstanbul’da dün Silivri merkezli yaşanan 6,2’lik depremin ardından vatandaşlar çadırlarını alıp park ve bahçelerde konaklamaya devam etti. Depremin 2. gününde çadırda kalan vatandaşlarda azalma görülürken çadırda kalmaya devam edenler ise evlere girmeye korktuklarını belirtti.

"FELAKET SALLANDIK"

Deprem sonrası parkta kalmak için geldiklerini söyleyen Sait Erol, "Deprem olduktan 1-2 saat sonra geldik. Evimiz Yeşilpınar’da evimizde hasar yok fakat felaket sallandık. Ben biraz şanssızdım depreme duşta yakalandım. Deprem olduğundan beri burada kalıyoruz bir gece kaldık hava soğuk ama çok şikayetçi değilim" dedi.

İstanbullular yine sokakta! İşte ne zaman eve döneceklerinin cevabı

"EVLERE GİRMEYE KORKUYORUZ"

Depreme duş alırken yakalandığını söyleyen Ali Deşitoğlu, "Duşakabine ayağımı attım ve deprem oldu sonrasında hemen buraya geldik. Çadırımız yoktu babam sağolsun gitti çadır aldı. Bu gece 2 gün olacak fakat yapacak birşey yok. Evlerimizde hasar yok fakat evlere girmeye korkuyoruz, temkinli olmak zorundayız. Bu geceyi de atlattıktan sonra artık evlere gireriz diye düşünüyoruz" diye konuştu.

"GÖÇÜK ALTINDA KALMAK İSTEMİYORUZ"

Birkaç gün daha parkta kalacaklarını söyleyen Hayati Deşitoğlu ise, "Ben deprem anında çalışıyordum. Zemin kat olduğu için hissetmedim fakat herkes kaçıştığı için kaçtık. Çadır aldık ve dışarıda kaldık 2 gündür buradayız. Tedbirimizi aldık, göçük altında kalmak istemiyoruz. Birkaç gün daha kalabiliriz, çocuklar istemezse belki yarın dönebiliriz. Allah beterinden korusun diye dua ediyoruz" şeklinde konuştu.

İstanbullular yine sokakta! İşte ne zaman eve döneceklerinin cevabı

KAPALI PAZAR AÇILDI

Deprem sonrası Beylikdüzü’nde insanların çadırda kalırken soğuktan etkilenmemesi ve deprem korkusuyla evlerine girmeyen vatandaşların konaklaması için Beylikdüzü Belediyesi tarafından kapalı semt pazarı açıldı. Vatandaşlar burada çadırlarını getirip konakladı aynı zamanda belediye tarafından ücretsiz çay çorba ikramı yapıldı.

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ETİKETLER
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#Sillivri
#Yaşam
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