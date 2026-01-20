İstanbullulara kötü haber! 20 Ocak Salı günü 25 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak! İşte ilçe ilçe elektrik kesintisi tablosu

İstanbul’da yaşayan milyonlarca kişi 20 Ocak’ta uygulanacak planlı elektrik kesintisinden etkilenecek. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre kesintiler farklı ilçelerde farklı saatlerde gerçekleşecek. Kent genelinde 25 ilçede, bakım, onarım ve yatırım çalışmaları nedeniyle kesilen elektrikler, bazı bölgelerde erken saatlerde gelirken, bazı mahallelerde akşam saat 19.00’a kadar enerji akışı sağlanmayacak. İşte 20 Ocak İstanbul elektrik kesintilerinin detayları…