İstanbullulara kötü haber! 20 Ocak Salı günü 25 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak! İşte ilçe ilçe elektrik kesintisi tablosu

İstanbul’da yaşayan milyonlarca kişi 20 Ocak’ta uygulanacak planlı elektrik kesintisinden etkilenecek. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre kesintiler farklı ilçelerde farklı saatlerde gerçekleşecek. Kent genelinde 25 ilçede, bakım, onarım ve yatırım çalışmaları nedeniyle kesilen elektrikler, bazı bölgelerde erken saatlerde gelirken, bazı mahallelerde akşam saat 19.00’a kadar enerji akışı sağlanmayacak. İşte 20 Ocak İstanbul elektrik kesintilerinin detayları…
20 Ocak’ta gerçekleşecek kesintiler, İstanbul’da Bağcılar, Avcılar, Arnavutköy, Zeytinburnu, Şişli, Sultangazi, Silivri, Sarıyer, Küçükçekmece, Kağıthane, Güngören, Gaziosmanpaşa, Fatih, Eyüpsultan, Esenyurt, Esenler, Çatalca, Büyükçekmece, Beyoğlu, Beylikdüzü, Beşiktaş, Bayrampaşa, Başakşehir, Bakırköy ve Bahçelievler ilçelerini kapsayacak. Ancak bu ilçelerin farklı mahallelerindeki çalışmalar farklı saatlerde başlayıp bitecek. İşte ilçe ilçe İstanbul elektrik kesintisi tablosu…