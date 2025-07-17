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 | Murat Makas

İstanbul'un ekolojik durumu en kötü ilçesi açıklandı! Semt betona boğuldu

İstanbul'da 2 yıl boyunca yeşil alanı az, kötü yerleşim yerleri olan ve ekolojik durumu dengesiz olan ilçeler araştırıldı. Araştırmalar sonucunda İstanbul'un ekolojik durumu en kötü ilçesi belli oldu.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 10:16
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 10:16

’da bazı ilçeler durumu, dar sokakları, kalabalık nüfusu ve kontrolsüz konut yapımıyla vatandaşları canından bezdiriyor. Yeşil alanı en az ve ekolojik durumu en kötü ilçeler araştırıldı.

İstanbul'un ekolojik durumu en kötü ilçesi açıklandı! Semt betona boğuldu

YEŞİL ALANI EN AZ İLÇE

İstanbul'da 2 yıl süren araştırmanın sonucunda "İstanbul Yeşil Kent İndeksi" verilerine göre şehrin kişi başına düşen yeşil alanı en az olan ve ekolojik durumu en kötü ilçesi oldu. İlçenin havadan çekilen görüntüsü ise verilerin doğruluğunu gözler önüne serdi.

GÜNGÖREN ZİRVEYE OTURDU

Marmara Üniversitesi ve TÜBİTAK iş birliği ile 15 Mart 2023 tarihi ile 15 Mart 2025 arasında İstanbul'un 39 ilçesinin Yeşil Kent İndeksi verileri çıkartıldı. Çıkartılan verilerin sonuçlarına göre şehrin kişi başına düşen aktif açık yeşil alan miktarı (m2/kişi) ve ekolojik durum en kötü ilçe Güngören olduğu ortaya çıktı.

İstanbul'un ekolojik durumu en kötü ilçesi açıklandı! Semt betona boğuldu

BETONA BOĞULDU

Havadan görüntülenen Güngören'de yeşil alan görmek neredeyse imkansız durumda. Binalar ile betona boğulan ilçede ağaçlar ise caddelerde birkaç tane gözükmesi şehrin çarpık yapılaşmasının en somut örneği durumunda. Aynı zamanda ilçe 500 m'de acil toplanma alanlarına erişim oranında en düşüğü seçildi. Ortalama trafik hızı düşüklüğü ve geçirimsiz yüzey oranı ile birinci sırada yer alıyor.

Güngören'inin hava kalitesi indeksi ise 39 ilçe arasında 26'ncı sırada yer alıyor.

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ETİKETLER
#trafik
#Güngören
#İstanbul
#Yeşil Alan
#Çarpık Yapılaşma
#Ekolojik Durum
#Yaşam
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