İstanbul'un göbeğinde vahşet! Kadını kaçırmaya çalıştılar: Direnince sokak ortasında öldürdüler

İstanbul'un göbeği Şişli'de gündüz vakti vahşet yaşandı. Genç kadın 3 kişi tarafından araca bindirilerek kaçırılmaya çalışıldı. Çığlıkları yankılanan kadını kaçıramayan caniler sokak ortasında vahşice katletti.

İstanbul Şişli’de yaşanan vahşet kan dondurdu. 34 yaşındaki Bahar Aksu’yu eski kocası ve beraberindeki 3 kişi tarafından araca bindirilerek kaçırılmaya çalışıldı. Genç kadın çığlık atarak yardım istedi. Kadının kaçırılmaya çalışıldığı, direnince vurulduğu öğrenildi.

KAÇIRAMAYINCA ÖLDÜRDÜLER

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Bahar Aksu’nun cenazesi Bahçelievler’de bulunan Adli Tıp Kurumu’na getirildi. Polis ekipleri olayla ilgili 3 şahsı gözaltına aldı.