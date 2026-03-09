İstanbul’un havası en kirli ve en temiz ilçeleri belli oldu! İşte rahat bir nefes alabileceğiniz İstanbul ilçeleri

İstanbul’da hava kirliliğine ilişkin yapılan çalışma kapsamında 17 istasyondan alınan veriler karşılaştırıldı. Buna göre Ocak ayı ile şubat ayı hava kirliliği değerlerinde yüzde 11 artış olduğunu görüldü. Diğer yandan yapılan çalışma İstanbul’un havası en kirli ve en temiz ilçeleri belli oldu...