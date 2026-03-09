İstanbul’un havası en kirli ve en temiz ilçeleri belli oldu! İşte rahat bir nefes alabileceğiniz İstanbul ilçeleri

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından yapılan çalışma, İstanbul’un havası en kirli ve en temiz ilçelerini ortaya çıkardı. İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros önderliğinde gerçekleşen çalışmaya göre İstanbul’da geçen yılın şubat ayına göre bu yıl şubat ayında yaklaşık yüzde 9 artış yaşandı. İşte detaylar...
İstanbul’da hava kirliliğine ilişkin yapılan çalışma kapsamında 17 istasyondan alınan veriler karşılaştırıldı. Buna göre Ocak ayı ile şubat ayı hava kirliliği değerlerinde yüzde 11 artış olduğunu görüldü. Diğer yandan yapılan çalışma İstanbul’un havası en kirli ve en temiz ilçeleri belli oldu...
Beşiktaş: Yüzde 73,5 mikrogram
Aksaray: Yüzde 62 mikrogram
Yenibosna: Yüzde 56,6 mikrogram
Sarıyer: Yüzde 51,4 mikrogram
Çatladıkapı: Yüzde 49,9 mikrogram
Kağıthane 1: Yüzde 49,3 mikrogram
Bağcılar: Yüzde 49,3 mikrogram
Selimiye: Yüzde 46,7 mikrogram
Kadıköy: Yüzde 45,5 mikrogram
Üsküdar 1: Yüzde 42,9 mikrogram
Ümraniye 1: Yüzde 40 mikrogram
Kartal: Yüzde 36,1 mikrogram
Sancaktepe: Yüzde 36 mikrogram
Maslak: Yüzde 32,5 mikrogram
Avcılar: Yüzde 29 mikrogram
Beylikdüzü: Yüzde 26,1 mikrogram