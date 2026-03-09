Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

İstanbul’un havası en kirli ve en temiz ilçeleri belli oldu! İşte rahat bir nefes alabileceğiniz İstanbul ilçeleri

Mart 09, 2026 17:14
1
İstanbul’un havası en kirli ve en temiz ilçeleri belli oldu! İşte rahat bir nefes alabileceğiniz İstanbul ilçeleri

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından yapılan çalışma, İstanbul’un havası en kirli ve en temiz ilçelerini ortaya çıkardı. İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros önderliğinde gerçekleşen çalışmaya göre İstanbul’da geçen yılın şubat ayına göre bu yıl şubat ayında yaklaşık yüzde 9 artış yaşandı. İşte detaylar...

2
İstanbul’un havası en kirli ve en temiz ilçeleri belli oldu! İşte rahat bir nefes alabileceğiniz İstanbul ilçeleri

İstanbul’da hava kirliliğine ilişkin yapılan çalışma kapsamında 17 istasyondan alınan veriler karşılaştırıldı. Buna göre Ocak ayı ile şubat ayı hava kirliliği değerlerinde yüzde 11 artış olduğunu görüldü. Diğer yandan yapılan çalışma İstanbul’un havası en kirli ve en temiz ilçeleri belli oldu...

3
İstanbul’un havası en kirli ve en temiz ilçeleri belli oldu! İşte rahat bir nefes alabileceğiniz İstanbul ilçeleri

İSTANBUL İLÇELERİNİN HAVA TEMİZLİK SKALASI

Beşiktaş: Yüzde 73,5 mikrogram

4
İstanbul’un havası en kirli ve en temiz ilçeleri belli oldu! İşte rahat bir nefes alabileceğiniz İstanbul ilçeleri

Aksaray: Yüzde 62 mikrogram

5
İstanbul’un havası en kirli ve en temiz ilçeleri belli oldu! İşte rahat bir nefes alabileceğiniz İstanbul ilçeleri

Yenibosna: Yüzde 56,6 mikrogram

6
İstanbul’un havası en kirli ve en temiz ilçeleri belli oldu! İşte rahat bir nefes alabileceğiniz İstanbul ilçeleri

Sarıyer: Yüzde 51,4 mikrogram

7
İstanbul’un havası en kirli ve en temiz ilçeleri belli oldu! İşte rahat bir nefes alabileceğiniz İstanbul ilçeleri

Çatladıkapı: Yüzde 49,9 mikrogram

8
İstanbul’un havası en kirli ve en temiz ilçeleri belli oldu! İşte rahat bir nefes alabileceğiniz İstanbul ilçeleri

Kağıthane 1: Yüzde 49,3 mikrogram

9
İstanbul’un havası en kirli ve en temiz ilçeleri belli oldu! İşte rahat bir nefes alabileceğiniz İstanbul ilçeleri

Bağcılar: Yüzde 49,3 mikrogram

10
İstanbul’un havası en kirli ve en temiz ilçeleri belli oldu! İşte rahat bir nefes alabileceğiniz İstanbul ilçeleri

Selimiye: Yüzde 46,7 mikrogram

11
İstanbul’un havası en kirli ve en temiz ilçeleri belli oldu! İşte rahat bir nefes alabileceğiniz İstanbul ilçeleri

Kadıköy: Yüzde 45,5 mikrogram

12
İstanbul’un havası en kirli ve en temiz ilçeleri belli oldu! İşte rahat bir nefes alabileceğiniz İstanbul ilçeleri

Üsküdar 1: Yüzde 42,9 mikrogram

13
İstanbul’un havası en kirli ve en temiz ilçeleri belli oldu! İşte rahat bir nefes alabileceğiniz İstanbul ilçeleri

Ümraniye 1: Yüzde 40 mikrogram

14
İstanbul’un havası en kirli ve en temiz ilçeleri belli oldu! İşte rahat bir nefes alabileceğiniz İstanbul ilçeleri

Kartal: Yüzde 36,1 mikrogram

15
İstanbul’un havası en kirli ve en temiz ilçeleri belli oldu! İşte rahat bir nefes alabileceğiniz İstanbul ilçeleri

Sancaktepe: Yüzde 36 mikrogram

16
İstanbul’un havası en kirli ve en temiz ilçeleri belli oldu! İşte rahat bir nefes alabileceğiniz İstanbul ilçeleri

Maslak: Yüzde 32,5 mikrogram

17
İstanbul’un havası en kirli ve en temiz ilçeleri belli oldu! İşte rahat bir nefes alabileceğiniz İstanbul ilçeleri

Avcılar: Yüzde 29 mikrogram

18
İstanbul’un havası en kirli ve en temiz ilçeleri belli oldu! İşte rahat bir nefes alabileceğiniz İstanbul ilçeleri

Beylikdüzü: Yüzde 26,1 mikrogram

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.