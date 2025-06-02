İşte bayram haftası hava durumu! Meteoroloji gün verdi: Yağışlar bitiyor, kavurucu sıcaklar geliyor

Meteoroloji'nin son hava durumu raporu dikkat çekici haritalarla geldi. Hafta başında yer yer etkili olan yağışların yerini kısa süre içinde güneşli ve bunaltıcı havaya bırakması bekleniyor. Kurban Bayramı'nda havanın nasıl olacağı da belli oldu. İşte 2 Haziran Pazartesi ve haftanın diğer günleri hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 2 Haziran 2025 Pazartesi gününe ilişkin tahminlerine göre yurdun büyük bölümü parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzüne uyanacak.

Bugün, Batı Akdeniz’in iç kesimleri (Burdur hariç), Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altında kalacak. Afyonkarahisar çevrelerinde de yerel yağışlar görülecek.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR AMA KISA SÜRELİ

Hava sıcaklıkları bugün, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında olacak. Batı kesimlerde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında kalacak.

KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT!

Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda rüzgarın güneybatı yönlerden zaman zaman 40–60 km/saat hızla esmesi bekleniyor.

GÜNEŞ GELİYOR, SICAKLIKLAR ARTIYOR!

Pazartesi günkü yağışlı hava dalgası Salı gününden itibaren kuzeydoğu kesimlere çekilmeye başlıyor. Çarşamba gününden itibaren batı ve iç bölgelerde güneş yeniden kendini göstermeye başlarken, Perşembe günüyle birlikte yurt genelinde yaz havası etkisini artıracak.

TERMOMETRELER 37 DERECEYİ GÖSTERECEK!

5 Haziran Perşembe ve 6 Haziran Cuma günü, Ege ve Akdeniz başta olmak üzere pek çok ilde sıcaklıklar 35–37 dereceye kadar yükselecek. Özellikle Muğla, Aydın, Manisa, Antalya, Adana, Şanlıurfa ve Diyarbakır gibi şehirlerde aşırı sıcaklar etkili olacak. İstanbul’da sıcaklık 32 dereceye, Ankara’da ise 31 dereceye kadar çıkacak.

SICAK UYARISI

Haftanın ikinci yarısında güneşin etkisini artırmasıyla birlikte vatandaşların özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkarken dikkatli olmaları, bol sıvı tüketmeleri ve doğrudan güneş ışınlarından korunmaları uzmanlar tarafından öneriliyor.

KURBAN BAYRAMI'NDA HAVA NASIL OLACAK?

6 Haziran Cuma gününe ait haritaya göre ise Türkiye Kurban Bayramı'na yüksek sıcaklıklarla girecek. Özellikle Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde güneşli ve bunaltıcı sıcaklıklar yaşanabilir. Birçok kentte termometreler 35 derecenin üzerine çıkarken, güney illerinde 37–38 dereceye varan değerler termometrelerde görülecek. Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu’nun bazı noktalarında yağış bekleniyor.

PAZARTESİ GÜNÜ HAVA DURUMU:

MARMARA

Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Doğu kesimlerde bulutlu ancak yağışsız bir gün geçebilir. İstanbul, Edirne ve Balıkesir’de güneş zaman zaman yüzünü gösterecek.

EGE

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Afyonkarahisar çevresinde öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. İzmir ve Manisa’da güneşli, sıcak bir gün bekleniyor.

AKDENİZ

Batı Akdeniz’in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz sağanak yağış alacak. Adana, Hatay, Isparta ve Antalya'nın iç kesimlerinde öğle saatlerinden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sahil kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu.

İÇ ANADOLU

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu, gün içinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Ankara, Konya, Eskişehir ve Çankırı’da öğle saatlerinden sonra dikkatli olunmalı.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, özellikle iç kesimlerde öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Bolu, Düzce ve Kastamonu risk altında.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Samsun hariç bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Rize ve Trabzon’da gün boyu aralıklı sağanak görülebilir.

DOĞU ANADOLU

Kuzey ve batı kesimleri yerel sağanak yağışlı, diğer bölgeler parçalı bulutlu. Erzurum, Kars ve Malatya çevrelerinde öğle saatlerinde gök gürültülü yağış bekleniyor. Rüzgar doğu kesimlerde yer yer kuvvetli esecek.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu bir gün. Diyarbakır, Siirt ve Gaziantep’te sıcaklıklar yüksek, açık ve güneşli bir gün bekleniyor.