İşte en popüler bebek isimleri! TÜİK verileri açıkladı

Her yıl merak edilen TÜİK verileri açıklandı. Buna göre Türkiye'de geçen yıl en yüksek çocuk nüfus oranına sahip il yüzde 43,8 ile Şanlıurfa, en düşük orana sahip il ise yüzde 16,4 ile Tunceli oldu. En popüler erkek ismi Alparslan, kız ismi Defne oldu

TÜİK, 2024 yılına ilişkin “İstatistiklerle Çocuk” başlıklı istatistik bültenini yayımladı. Bülten içerisinde Türkiye’de bebeklere verilen en popüler isimler de kamuoyuyla paylaşıldı.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN KIZ VE ERKEK İSİMLERİ NELER?

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, 2024 yılında doğan erkek bebekler arasında en çok tercih edilen isim 8 bin 88 bebekle Alparslan oldu. Bu ismi 5 bin 683 bebekle Göktuğ ve 4 bin 880 bebekle Yusuf takip etti. Kız bebeklerde 7 bin 466 bebekle Defne ismi ilk sırada yer aldı. Ardından 7 bin 347 bebekle Asel, 6 bin 540 bebekle ise Zeynep geldi.

0-17 YAŞ GRUBUNDA GELENEKSEL İSİMLER YAYGIN

TÜİK, aynı zamanda 0-17 yaş aralığındaki çocuklarda en sık kullanılan isimleri de duyurdu. Buna göre erkek çocuklarda en yaygın isimler sırasıyla Yusuf, Mustafa ve Ömer oldu. Kız çocuklarında ise Zeynep, Elif ve Ecrin isimleri öne çıktı.