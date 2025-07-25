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 | Özge Sönmez

İstanbul'da nem oranı zirve yaptı! O ilçede rekor kırıldı: Vatandaşlar sabahı zor etti

İstanbul'da dün hava sıcaklığı ve nem oranı tavan yaptı. Uyutmayan sıcaklara bir de nem eklenince İstanbullular sabahı zor etti. Öte yandan en yüksek nem oranına sahip ilçe de belli oldu. İşte detaylar...

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.07.2025
saat ikonu 10:25
|
GÜNCELLEME:
25.07.2025
saat ikonu 10:37

Türkiye genelinde etkili olan sıcak havalar pik seviyesine ulaştı. 'da dün akşam bazı ilçelerde oranı yüzde 99'a kadar çıktı.

İstanbul'da nem oranı zirve yaptı! O ilçede rekor kırıldı: Vatandaşlar sabahı zor etti

İŞTE İLÇE İLÇE NEM ORANLARI VE HAVA SICAKLIKLARI

Genel Müdürlüğü verilerine göre kentte dün akşam saat 21.45 itibarıyla ilçe ilçe ve hissedilen sıcaklık dereceleri ile nem oranları şöyle gerçekleşti:

Adalar'da hava sıcaklığı 27, hissedilen sıcaklık 29,2, nem oranı yüzde 70 iken, Arnavutköy'de hava sıcaklığı 25, hissedilen sıcaklık 27,7, nem oranı yüzde 89'u buldu, Ataşehir'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24,7, nem oranı yüzde 90 oldu.

Avcılar'da hava sıcaklığı 27,3, hissedilen sıcaklık 30, nem oranı yüzde 73 olarak ölçüldü. Bağcılar'da hava sıcaklığı 26,2, hissedilen sıcaklık 29,1, nem oranı yüzde 82'ye ulaştı.

Bahçelievler'de hava sıcaklığı 27,3, hissedilen sıcaklık 30, nem oranı yüzde 73 olurken, Bakırköy'de hava sıcaklığı 27,3, hissedilen sıcaklık 30, nem oranı yüzde 73 olarak kaydedildi.

Başakşehir'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24,9, nem oranı yüzde 89; Bayrampaşa'da hava sıcaklığı 26,2, hissedilen sıcaklık 29,1, nem oranı yüzde 82; Beşiktaş'ta hava sıcaklığı 26,3, hissedilen sıcaklık 31,1, nem oranı yüzde 97; Beykoz'da hava sıcaklığı 26,1, hissedilen sıcaklık 28,4, nem oranı yüzde 77; Beylikdüzü'nde hava sıcaklığı 26,2, hissedilen sıcaklık 28,7, nem oranı yüzde 78 olarak ölçüldü.

İstanbul'da nem oranı zirve yaptı! O ilçede rekor kırıldı: Vatandaşlar sabahı zor etti

Beyoğlu'nda hava sıcaklığı 26,3, hissedilen sıcaklık 31,1 iken, nem oranı yüzde 97'yi buldu.

Büyükçekmece'de hava sıcaklığı 25,7, hissedilen sıcaklık 28,3, nem oranı yüzde 83 olarak ölçüldü. Çatalca'da ise hava sıcaklığı 25,6, hissedilen sıcaklık 29 iken, nem oranı yüzde 92'ye ulaştı.

Çekmeköy'de hava sıcaklığı 25 ve hissedilen sıcaklık 27,1, nem oranı yüzde 80 olarak kaydedilirken, Esenler'de hava sıcaklığı 26,2, hissedilen sıcaklık 29,1, nem oranı yüzde 82 olarak ölçüldü.

Esenyurt'ta hava sıcaklığı 25,7, hissedilen sıcaklık 28,3 olurken, nem oranı yüzde 83'lere ulaştı.

Eyüpsultan'da hava sıcaklığı 25,4, hissedilen sıcaklık 28,4 iken, nem oranı yüzde 90 olarak ölçüldü.

Fatih'te hava sıcaklığı 27, hissedilen sıcaklık 29,4, nem oranı yüzde 72; Gaziosmanpaşa'da hava sıcaklığı 26,2, hissedilen sıcaklık 29,1, nem oranı yüzde 82; Güngören'de hava sıcaklığı 26,2, hissedilen sıcaklık 29,1, nem oranı da yüzde 82 olarak kayıtlara geçti.

Kadıköy'de, hava sıcaklığı 27,3, hissedilen sıcaklık 30,6, nem oranı da yüzde 78 olarak kaydedilirken, Kağıthane'de hava sıcaklığı 26,2, hissedilen sıcaklık 30,8, nem oranı da yüzde 97'yi buldu.

Kartal'da hava sıcaklığı 26,8, hissedilen sıcaklık 29, nem oranı da yüzde 71 ölçüldü.

İstanbul'da nem oranı zirve yaptı! O ilçede rekor kırıldı: Vatandaşlar sabahı zor etti

Küçükçekmece'de hava sıcaklığı 27,3, hissedilen sıcaklık 30, nem oranı yüzde 73 olarak ölçülürken, Maltepe'de hava sıcaklığı 26,8, hissedilen sıcaklık 29, nem oranı da yüzde 71 oldu.

Pendik'te hava sıcaklığı 26, hissedilen sıcaklık 28,3, nem oranı yüzde 77; Sancaktepe'de hava sıcaklığı 26, hissedilen sıcaklık 28,6, nem oranı yüzde 81; Sarıyer'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24,3, nem oranı ise yüzde 97; Silivri'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24,8, nem oranı yüzde 71; Sultanbeyli'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24,6, nem oranı ise yüzde 88; Sultangazi'de hava sıcaklığı 26, hissedilen sıcaklık 28,6, nem oranı yüzde 81 olarak kaydedildi.

ŞİŞLİ REKOR KIRDI

Şile'de hava sıcaklığı 25,4, hissedilen sıcaklık 27,6, nem oranı da yüzde 79'u bulurken, Şişli'de hava sıcaklığı 26,2, hissedilen sıcaklık 31,1, nem oranı da yüzde 99'a ulaştı.

Tuzla'da hava sıcaklığı 26,5, hissedilen sıcaklık 28,7 iken, nem oranı da yüzde 73'ü buldu.

Ümraniye'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24,7 olmasına karşılık nem oranı yüzde 90 olarak ölçüldü.

Üsküdar'da hava sıcaklığı 25,7, hissedilen sıcaklık 28, nem oranı yüzde 79'a ulaşırken, Zeytinburnu'nda hava sıcaklığı 27,3, hissedilen sıcaklık 30, nem oranı da yüzde 73'e ulaştı.

Megakentte genel hava sıcaklığı gece itibarıyla 27,3, hissedilen sıcaklık 30 derece ve nem oranı yüzde 73'ü bulurken, Marmara Denizi'ne sınır ilçelerdeki deniz sıcaklığı 24 ila 27 derece arasında kaydedildi.

İstanbul'da nem oranı zirve yaptı! O ilçede rekor kırıldı: Vatandaşlar sabahı zor etti
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#sıcak hava
#hava sıcaklığı
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#Hava Durumu
#İstanbul
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