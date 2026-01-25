İstemediğiniz halde 'Evet' demekten yoruldunuz mu? 'Hayır' diyememenin altındaki çocukluk şifresi

ADIM ADIM SINIR KOYMA TEKNİKLERİ

Yılların alışkanlığını bir günde değiştirmek zordur ancak küçük adımlarla mümkündür.

Zaman Kazanın: Biri sizden bir şey istediğinde, otomatik olarak "Evet" demeden önce durun. "Buna bir bakmam lazım, sana döneceğim" veya "Programımı kontrol edip haber vereyim" diyerek kendinize düşünme payı oluşturun. O anda baskı altındayken karar vermeyin.

Mazeret Üretmeyin: "Hayır" dedikten sonra uzun uzun açıklamalar yapmak, yalan söylemek veya mazeret uydurmak zorunda değilsiniz. "Maalesef bu akşam müsait değilim" yeterli bir cevaptır. Neden müsait olmadığınız (evde yatacak olmanız bile olsa) sadece sizi ilgilendirir. Açıklama yaptıkça, karşınızdaki kişiye ikna etme fırsatı verirsiniz.

Sandviç Tekniği: Eğer direkt reddetmek çok sert geliyorsa, "Hayır"ı iki olumlu cümlenin arasına sıkıştırın.

Olumlu: "Beni davet etmen çok nazikçe."

Ret: "Ancak bu hafta çok yoğunum, katılamayacağım."

Olumlu: "Umarım harika vakit geçirirsiniz."

Suçluluk Hissine Hazır Olun: İlk kez sınır koyduğunuzda kendinizi kötü hissedeceksiniz. Bu normaldir. Bu hissin üzerine gitmeyin, sadece fark edin ve geçmesini bekleyin. Bu suçluluk, yaptığınızın yanlış olduğunu değil, eski alışkanlığınızın direndiğini gösterir.

"Hayır" tam bir cümledir. Sınırlarınız, başkalarının sizi ne kadar kullanabileceğini değil, kendinize ne kadar değer verdiğinizi gösterir. Sizi sadece "Evet" dediğiniz için seven insanlar, zaten sizi sevmiyor, sizin onlara sağladığınız konforu seviyordur.