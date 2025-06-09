Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Banu İriç

İstiklal’in simgesi yolda kaldı: Bayram günü yeni tramvay hizmete alındı

İstiklal Caddesi’nin ikonik simgelerinden, nostaljinin raylara yansıyan hali olan tarihi Taksim-Tünel tramvayı, bayram günü sürpriz bir arızayla sefer ortasında durdu. Yüzlerce kişinin meraklı bakışları arasında yolda kalan tramvay, 3 saatlik çalışmanın ardından yeniden raylara veda etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.06.2025
saat ikonu 18:38
|
GÜNCELLEME:
09.06.2025
saat ikonu 18:38

Kurban Bayramı’nın dördüncü gününde İstanbul’un simgelerinden biri olan nostaljik Taksim-Tünel tramvayında yaşanan arıza vatandaşlara zor anlar yaşattı. Seferde olan 410 numaralı tarihi tramvay, saat 14.00 sıralarında motor milinin kırılması sonucu yolda kaldı.

İstiklal’in simgesi yolda kaldı: Bayram günü yeni tramvay hizmete alındı

BAYRAM GÜNÜ NOSTALJİK TRAMVAY HÜSRANI

Tramvayın ilerleyememesi nedeniyle seferler dururken, durakta bekleyen yolcular uzun süre beklemek zorunda kaldı. Yoğunluk üzerine devreye yeni nesil akülü tramvaylar alındı.

İstiklal’in simgesi yolda kaldı: Bayram günü yeni tramvay hizmete alındı

TARİHİ HAT GARAJA ÇEKİLDİ YERİNE AKÜLÜ TRAMVAY GELDİ

Kurban Bayramı’nın 4. günü seferde olan Tünel-Taksim hattındaki tarihi 410 numaralı tramvay, saat 14.00 sıralarında motor mili kırılarak durdu. İlerleyemeyen tramvay, kurtarma vinci tarafından saat 17.00’de Taksim’deki garaja çekildi. Arıza nedeniyle durakta bekleyen yolcuların oluşturduğu kalabalık üzerine, hatta yeni imal edilen akülü tramvaylar sürüldü.

İstiklal’in simgesi yolda kaldı: Bayram günü yeni tramvay hizmete alındı

Yaklaşık 3 saat süren kesintinin ardından seferler yeniden normale dönerek bayram gezintisine çıkan halkın kullanımına sunuldu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İstanbullular Belgrad Ormanı'na akın etti
ETİKETLER
#istanbul
#kurban bayramı
#Taksim-tünel Tramvayı
#Tramvay Arızası
#Tarihi Tramvay
#Akülü Tramvay
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.