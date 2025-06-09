İstiklal’in simgesi yolda kaldı: Bayram günü yeni tramvay hizmete alındı

İstiklal Caddesi’nin ikonik simgelerinden, nostaljinin raylara yansıyan hali olan tarihi Taksim-Tünel tramvayı, bayram günü sürpriz bir arızayla sefer ortasında durdu. Yüzlerce kişinin meraklı bakışları arasında yolda kalan tramvay, 3 saatlik çalışmanın ardından yeniden raylara veda etti.

Kurban Bayramı’nın dördüncü gününde İstanbul’un simgelerinden biri olan nostaljik Taksim-Tünel tramvayında yaşanan arıza vatandaşlara zor anlar yaşattı. Seferde olan 410 numaralı tarihi tramvay, saat 14.00 sıralarında motor milinin kırılması sonucu yolda kaldı.

BAYRAM GÜNÜ NOSTALJİK TRAMVAY HÜSRANI

Tramvayın ilerleyememesi nedeniyle seferler dururken, durakta bekleyen yolcular uzun süre beklemek zorunda kaldı. Yoğunluk üzerine devreye yeni nesil akülü tramvaylar alındı.

TARİHİ HAT GARAJA ÇEKİLDİ YERİNE AKÜLÜ TRAMVAY GELDİ

Kurban Bayramı’nın 4. günü seferde olan Tünel-Taksim hattındaki tarihi 410 numaralı tramvay, saat 14.00 sıralarında motor mili kırılarak durdu. İlerleyemeyen tramvay, kurtarma vinci tarafından saat 17.00’de Taksim’deki garaja çekildi. Arıza nedeniyle durakta bekleyen yolcuların oluşturduğu kalabalık üzerine, hatta yeni imal edilen akülü tramvaylar sürüldü.

Yaklaşık 3 saat süren kesintinin ardından seferler yeniden normale dönerek bayram gezintisine çıkan halkın kullanımına sunuldu.