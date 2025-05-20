İtalya'da şato, Sapanca'daki bungalovdan daha ucuz! Fiyat farkı 'yok artık' dedirtti

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar da tatil için otel araştırmalarına başladı. Bir vatandaş yaptığı ilginç fiyat karşılaştırmasını sosyal medyada paylaştı. İtalya ve Sapanca'da 5 gün konaklama fiyatı şaşkına çevirdi. İşte detaylar...

Kurban Bayramı tatiline sayılı günler kaldı. 9 gün olması beklenen bayram tatili için vatandaşlar da plan yapmaya başladı. Bir vatandaşın tatil planı yaparken yaptığı karşılaştırma sosyal medyada gündeme oturdu. Sapanca'da bungalov ev, İtalya'da ise şatoda 5 günlük tatil yapma fiyatı şoke etti.

FİYATLAR ŞOKE ETTİ

Sapanca'da bungalov evin 5 günlük fiyatı ile İtalya'da bir şatoda 5 gün konaklamanın bedeli şoke etti. Sapanca'daki evin fiyatı 46 bin iken, İtalya'daki şatoda 5 gün konaklamanın bedelinin 20 bin lira olması sosyal medyada dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları fiyat karşılaştırması karşısında şaşkına döndü.